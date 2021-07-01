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«Атлетико Минейро» — «Атлетико Гоияниенсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (02.07.2021)

вчера, 06:15

В рамках 8-го тура бразильской Серии А «Атлетико Минейро» дома сыграет против «Атлетико Гоияниенсе». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Атлетико Минейро» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.71. Ничейный исход оценивается в 3.58. Победа «Атлетико Гоияниенсе» представлена коэффициентом 5.4.

Также букмекер предлагает коэффициент 2.45 на ТБ (2,5). Низовой исход поединка (ТМ 2,5) котируется в 1.61.

Форма команд

Последние матчи в чемпионате Бразилии «Атлетико Минейро» провел неудачно. Команда потерпела два поражения — от «Сеары» (1:2) и «Сантоса» (0:2). В общем зачете Серии A «черно-белые» опустились на восьмую позицию, показав в семи турах такие результаты: три победы, одна ничья, три поражения.

«Атлетико Гоияниенсе» расположился на седьмой строчке чемпионата. В шести сыгранных турах команда одержала три победы при одной ничьей и двух поражениях. В последнем матче лиги сегодняшние гости минимально уступили дома лидеру чемпионата «Брагантино» (0:1), а до этого им удалось взять три очка в игре против «Флуминенсе» (1:0).

Информация для ставок

  • «Атлетико Минейро» побеждал «Атлетико Гоияниенсе» в 4 прошлых матчах
  • В 6 предыдущих очных встречах команд выиграла ставка «обе забьют – да»
  • «Атлетико Минейро» пока не уступал «Атлетико Гоияниенсе» на своем поле – 3 победы и 2 ничьи

Прогноз

Учитывая статистику личных встреч команд, в этом матче предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да», по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.45 на то, что обе команды забьют и хозяева победят в матче Аргентина — Эквадор.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.81 1.59 2.44
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shlomo
shlomo
вчера в 12:55
Игра на три результата
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