«Атлетико Минейро» — «Атлетико Гоияниенсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (02.07.2021)

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вчера, 06:15

В рамках 8-го тура бразильской Серии А «Атлетико Минейро» дома сыграет против «Атлетико Гоияниенсе». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Атлетико Минейро» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.71. Ничейный исход оценивается в 3.58. Победа «Атлетико Гоияниенсе» представлена коэффициентом 5.4.

Также букмекер предлагает коэффициент 2.45 на ТБ (2,5). Низовой исход поединка (ТМ 2,5) котируется в 1.61.

Форма команд

Последние матчи в чемпионате Бразилии «Атлетико Минейро» провел неудачно. Команда потерпела два поражения — от «Сеары» (1:2) и «Сантоса» (0:2). В общем зачете Серии A «черно-белые» опустились на восьмую позицию, показав в семи турах такие результаты: три победы, одна ничья, три поражения.

«Атлетико Гоияниенсе» расположился на седьмой строчке чемпионата. В шести сыгранных турах команда одержала три победы при одной ничьей и двух поражениях. В последнем матче лиги сегодняшние гости минимально уступили дома лидеру чемпионата «Брагантино» (0:1), а до этого им удалось взять три очка в игре против «Флуминенсе» (1:0).

Информация для ставок

«Атлетико Минейро» побеждал «Атлетико Гоияниенсе» в 4 прошлых матчах

В 6 предыдущих очных встречах команд выиграла ставка «обе забьют – да»

«Атлетико Минейро» пока не уступал «Атлетико Гоияниенсе» на своем поле – 3 победы и 2 ничьи

Прогноз

Учитывая статистику личных встреч команд, в этом матче предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да», по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.45 на то, что обе команды забьют и хозяева победят в матче Аргентина — Эквадор.