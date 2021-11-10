«Атлетико Минейро» — «Коринтианс». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (11.11.2021)

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10 ноября 2021, 17:51

«Атлетико Минейро» примет «Коринтианс» в рамках 31-го тура бразильской Серии А. Поединок запланирован на 11 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок, который состоится на стадионе «Минейран».

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Атлетико Минейро». Поставить на победу бразильского клуба можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.80. Также можно сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 6.30.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Атлетико Минейро» — лидер турнирной таблицы Серии А. У команды 65 пунктов. В активе этого бразильского клуба 20 побед, пять ничьих и пять поражений. «Атлетико» забил 47 голов и пропустил 22 мяча. В последних матчах «Минейро» выиграл у «Гремио», а также расправился с «Америкой» и уступил «Фламенго».

«Коринтианс» расположился в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. У бразильского клуба 47 пунктов. Команда выиграла 12 поединков, 11 раз играла вничью и проиграла в семи матчах. У «Коринтианса» в нынешнем сезоне 32 забитых и 26 пропущенных мячей. В последних матчах бразильский коллектив выиграл у «Форталезы», а также победил «Шапекоэнсе» и сыграл вничью с «Интернасьоналем».

Информация для ставок

«Коринтианс» не проигрывает три матча подряд

«Атлетико Минейро» выиграл четыре матча из последних пяти

«Коринтианс» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на «обе команды забьют и „Атлетико“ победит» по коэффициенту 3.65. «Коринтианс» находится в хорошей форме, но «Атлетико» продолжает удерживать лидерство. Команда победила в четырех матчах из последних пяти, поэтому наверняка «Атлетико» хочет продолжить свою серию.