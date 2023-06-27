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«Атлетико Паранаэнсе» – «Альянса» Лима. Прогноз на матч Кубка Либертадорес (28.06.2023)

вчера, 10:23
Атлетико Паранаэнсе

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче принято считать «Атлетико» Паранаэнсе, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Выбрать успех «Альянса» можно за 10, а поставить в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.315.3311.15

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Атлетико» Паранаэнсе лидирует в своей группе с 10 баллами за два тура до конца этой стадии турнира, но еще не обеспечил себе место с плей-офф. Команда опережает лишь на один балл ближайшего соперника, а «Либертад», идущий третьим отстает на четыре пункта, что является досягаемой разницей. Два последних поединка «Атлетико» Паранаэнсе завершились победой над «Коринтианс» (1:0) и выездным поражением от «Сан-Паулу» (1:2).

Клуб из Перу старался навязать конкуренцию в этой группе, но выход в плей-офф команде практически не светит. В активе клуба всего четыре балла, но он может побороться за третье место, которое дает право сыграть в Южноамериканском кубке, поэтому будет упорно бороться за очки с лидером группы. В прошлой игре «Альянса» обыграл на своем поле «Грау» (2:0), а ранее оказался сильнее «Депортиво Гаркиласо» (3:2).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «Атлетико» Паранаэнсе завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Альянса» Лима выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях
  • «Альянса» проиграл три последних выездных поединка
  • Единственный поединок между клубами завершились ничьей со счетом (0:0)

Прогноз

«Атлетико» Паранаэнсе является большим фаворитом и в этой встрече может обеспечить себе место в плей-офф.. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.41 2.12 1.76 1.65 2.31
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