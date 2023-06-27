«Атлетико Паранаэнсе» – «Альянса» Лима. Прогноз на матч Кубка Либертадорес (28.06.2023)

Ставки букмекеров
Большим фаворитом в матче принято считать «Атлетико» Паранаэнсе, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Выбрать успех «Альянса» можно за 10, а поставить в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.2.
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3 : 0
завершен
сегодня, 01:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.98.
Форма команд
«Атлетико» Паранаэнсе лидирует в своей группе с 10 баллами за два тура до конца этой стадии турнира, но еще не обеспечил себе место с плей-офф. Команда опережает лишь на один балл ближайшего соперника, а «Либертад», идущий третьим отстает на четыре пункта, что является досягаемой разницей. Два последних поединка «Атлетико» Паранаэнсе завершились победой над «Коринтианс» (1:0) и выездным поражением от «Сан-Паулу» (1:2).
Клуб из Перу старался навязать конкуренцию в этой группе, но выход в плей-офф команде практически не светит. В активе клуба всего четыре балла, но он может побороться за третье место, которое дает право сыграть в Южноамериканском кубке, поэтому будет упорно бороться за очки с лидером группы. В прошлой игре «Альянса» обыграл на своем поле «Грау» (2:0), а ранее оказался сильнее «Депортиво Гаркиласо» (3:2).
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матчей «Атлетико» Паранаэнсе завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Альянса» Лима выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях
- «Альянса» проиграл три последних выездных поединка
- Единственный поединок между клубами завершились ничьей со счетом (0:0)
Прогноз
«Атлетико» Паранаэнсе является большим фаворитом и в этой встрече может обеспечить себе место в плей-офф.. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.