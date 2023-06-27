«Атлетико Паранаэнсе» – «Альянса» Лима. Прогноз на матч Кубка Либертадорес (28.06.2023)

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вчера, 10:23

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче принято считать «Атлетико» Паранаэнсе, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Выбрать успех «Альянса» можно за 10, а поставить в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Атлетико» Паранаэнсе лидирует в своей группе с 10 баллами за два тура до конца этой стадии турнира, но еще не обеспечил себе место с плей-офф. Команда опережает лишь на один балл ближайшего соперника, а «Либертад», идущий третьим отстает на четыре пункта, что является досягаемой разницей. Два последних поединка «Атлетико» Паранаэнсе завершились победой над «Коринтианс» (1:0) и выездным поражением от «Сан-Паулу» (1:2).

Клуб из Перу старался навязать конкуренцию в этой группе, но выход в плей-офф команде практически не светит. В активе клуба всего четыре балла, но он может побороться за третье место, которое дает право сыграть в Южноамериканском кубке, поэтому будет упорно бороться за очки с лидером группы. В прошлой игре «Альянса» обыграл на своем поле «Грау» (2:0), а ранее оказался сильнее «Депортиво Гаркиласо» (3:2).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Атлетико» Паранаэнсе завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Альянса» Лима выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях

«Альянса» проиграл три последних выездных поединка

Единственный поединок между клубами завершились ничьей со счетом (0:0)

Прогноз

«Атлетико» Паранаэнсе является большим фаворитом и в этой встрече может обеспечить себе место в плей-офф.. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.