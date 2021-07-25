«Атлетико Паранаэнсе» – «Интернасьонал». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (26.07.2021)

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вчера, 09:09

В рамках очередного тура бразильской Серии A «Атлетико Паранаэнсе» сыграет дома против «Интернасьонала». Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекерских контор на матч, который состоится 26 июля 2021 года.

Ставки букмекеров

Шансы команд на успех в предстоящей игре букмекеры распределили практически равноценно. Поставить на победу «Атлетико» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.47, а виктория «Интернасьонала» оценивается в 2.97. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.24.

Аналитики сервиса также считают, что команды сыграют в прагматичном формате. Вероятность выигрыша ставки ТМ (2,5) оценивается коэффициентом 1.66, ТБ (2,5) – 2.34.

Форма команд

«Атлетико» не побеждал в трех прошлых турах чемпионата Бразилии. В этих матчах команда проиграла «Сантосу» (1:2) и «Сеаре» (0:1), а также разделила очки в противостоянии с «Брагантино» (2:2). Эти неудачи откинули клуб на пятую строчку в турнирной таблице.

«Интернасьонал» в прошлом туре чемпионата Бразилии прервал череду матчей без побед. В домашней игре против «Жувентуде» команде удалось оформить минимальную победу (1:0), которая стала для нее третьей в текущем розыгрыше Серии A.

Информация для ставок

• «Интернасьонал» сыграл вничью в 3 прошлых гостевых матчах чемпионата

• «Атлетико» не проигрывал в 11 последних домашних поединках Серии A

• «Атлетико» забивал минимум 2 гола в 6 из 7 предыдущих домашних играх чемпионата

Прогноз

Львиную долю положительных результатов в чемпионате Бразилии «Атлетико» добивается на домашней арене. «Интернасьонал» сейчас находится в неоднозначной форме, что подтверждает вылет команды из Кубка Либертадорес. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Атлетико» с форой (0), которая в БК Мелбет идет по коэффициенту 1.79.