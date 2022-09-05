«Атлетико» — «Порту». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.09.2022)

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вчера, 11:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Порту» оценивается по коэффициенту 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Атлетико» во главе с Диего Симеоне вновь начинает путь в Лиге Чемпионов, который до конца еще не покорился команде, хотя было уже два финала. В чемпионате Испании «матрасники» играют нестабильно и после четырех туров в их активе лишь семь баллов. В прошлом поединке мадридский клуб сыграл вничью с «Реал» Сосьедад (1:1), а ранее обыграл на выезде «Эльче» (0:1).

«Порту» неплохо стартовал в чемпионате Португалии, где выиграл четыре матча из пяти. Команде в последние годы не удается зайти далеко в Лиге Чемпионов, поэтому в нынешнем сезоне футболисты постараются выступить как можно лучше и выйти в плей-офф. В предстоящем матче с «Атлетико» на выезде даже ничья станет достойным результатом для португальцев. Два последних матча «Порту» завершились победой над «Жил Висенте» (2:0) и поражением от «Риу Аве» (1:3).

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Порту» одержал девять побед из десяти последних встреч во всех турнирах

«Атлетико» выиграл три из пяти последних матчей с «Порту»

Четыре из пяти последних матчей «Атлетико» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

У «Порту» не очень хорошая статистика личных встреч с «Атлетико», однако на данном отрезке сезона команда имеет шансы побороться за очки. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.45.