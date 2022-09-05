«Атлетико» — «Порту». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.09.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Порту» оценивается по коэффициенту 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.
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завтра, 22:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.
Форма команд
«Атлетико» во главе с Диего Симеоне вновь начинает путь в Лиге Чемпионов, который до конца еще не покорился команде, хотя было уже два финала. В чемпионате Испании «матрасники» играют нестабильно и после четырех туров в их активе лишь семь баллов. В прошлом поединке мадридский клуб сыграл вничью с «Реал» Сосьедад (1:1), а ранее обыграл на выезде «Эльче» (0:1).
«Порту» неплохо стартовал в чемпионате Португалии, где выиграл четыре матча из пяти. Команде в последние годы не удается зайти далеко в Лиге Чемпионов, поэтому в нынешнем сезоне футболисты постараются выступить как можно лучше и выйти в плей-офф. В предстоящем матче с «Атлетико» на выезде даже ничья станет достойным результатом для португальцев. Два последних матча «Порту» завершились победой над «Жил Висенте» (2:0) и поражением от «Риу Аве» (1:3).
Информация для ставок
- «Атлетико» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Порту» одержал девять побед из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Атлетико» выиграл три из пяти последних матчей с «Порту»
- Четыре из пяти последних матчей «Атлетико» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
У «Порту» не очень хорошая статистика личных встреч с «Атлетико», однако на данном отрезке сезона команда имеет шансы побороться за очки. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.45.