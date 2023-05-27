«Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.05.2023)

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вчера, 08:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа гостей оценивается по коэффициенту 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Атлетико» идет на третьем месте в Ла Лиге с 73 баллами и опережает нынешнего соперника всего на пять пунктов. За два тура до конца это преимущество еще можно отыграть, учитывая личную встречу, поэтому хозяевам достаточно не проиграть, чтобы забронировать за собой третью строчку, а в случае победы появится возможность побороться с «Реалом» за серебро чемпионата. Два последних матча «матрасников» завершились ничьей с «Эспаньолом» (3:3) и крупной домашней победой над «Осасуной» (3:0).

«Реал» Сосьедад еще не забронировал себе место в Лиге чемпионов, но идет на четвертом месте и имеет комфортное преимущество в пять очков над «Вильярреалом». Баскам необходимо набрать два очка в оставшихся двух турах, чтобы невзирая на конкурента финишировать на четвертой строчке турнирной таблицы. В прошлом туре «Реал» Сосьедад минимально обыграл «Альмерию» (1:0), а ранее одолел на выезде немотивированную «Барселону» (2:1).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад одержал лишь три выездные победы в десяти последних встречах

«Атлетико» выиграл шесть матчей из десяти последних при одном поражении

«Атлетико» выиграл два из пяти последних встреч с «Реалом» Сосьедад

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что игра будет не скучной, а зрители смогут увидеть сразу несколько забитых мячей. В такой ситуации рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.