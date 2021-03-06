«Атлетико» — «Реал». Прогноз на матч Ла Лиги (07.03.2021)

7 марта 2021 года футбольные болельщики увидят мадридское дерби. Этот поединок состоится в рамках очередного тура испанской Ла Лиги. Это тот случай, когда играют два клуба из Мадрида, а ликовать будет «Барселона». В случае потери очков у одной из этих команд у «Барселоны» будет шанс зацепиться за чемпионство. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.
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1 : 1
завершен
вчера, 18:15
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча является «Атлетико», на победу которого можно поставить за коэффициент 2.60. Также можно сделать ставку на то, что будет ничья (за коэффициент 3.20). И на победу «Реала» за коэффициент 3.30.
Форма команд
«Атлетико» доминирует в Ла Лиге в нынешнем сезоне. В активе клуба из Мадрида 58 пунктов, команда находится на первой строчке в таблице. У «матрасников» 18 побед, четыре ничьих и два поражения. Всего в нынешнем сезоне «индейцы» забил 47 голов и пропустили 16 мячей. По числу забитых голов «Атлетико» второй клуб в Лиге, больше забито только у «Барселоны», этот факт очень удивляет, ведь «матрасники» обычно «сушат» игру и забивают мало. Всё благодаря Луису Суаресу, который является вторым лучшим бомбардиром в чемпионате.
«Реал» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 53 балла. В этом сезоне «сливочные» выиграли 16 матчей, пять раз играли вничью и проиграли четыре поединка. «Реал» забил 43 гола и пропустил 20 мячей. Команда Зинедина Зидана неплохо стартовала, но к середине первенства начала показывать неудовлетворительные результаты. Матч против «Атлетико» покажет, готов ли клуб сражаться за чемпионство.
Информация для ставок
- «Атлетико» выиграл всего два матча из последних пяти
- «Реал» не проигрывает пять матчей кряду
- У «Реала» восемь забитых мячей в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка в мадридском дерби — гол с 46-й по 60-ю минуту за коэффициент 3.00. Также можно поставить на то, что в поединке будет 4-5 забитых мяча за коэффициент 4.50.