«Атлетико» — «Реал». Прогноз на матч Ла Лиги (07.03.2021)

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06 марта 2021, 15:55

7 марта 2021 года футбольные болельщики увидят мадридское дерби. Этот поединок состоится в рамках очередного тура испанской Ла Лиги. Это тот случай, когда играют два клуба из Мадрида, а ликовать будет «Барселона». В случае потери очков у одной из этих команд у «Барселоны» будет шанс зацепиться за чемпионство. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча является «Атлетико», на победу которого можно поставить за коэффициент 2.60. Также можно сделать ставку на то, что будет ничья (за коэффициент 3.20). И на победу «Реала» за коэффициент 3.30.

Форма команд

«Атлетико» доминирует в Ла Лиге в нынешнем сезоне. В активе клуба из Мадрида 58 пунктов, команда находится на первой строчке в таблице. У «матрасников» 18 побед, четыре ничьих и два поражения. Всего в нынешнем сезоне «индейцы» забил 47 голов и пропустили 16 мячей. По числу забитых голов «Атлетико» второй клуб в Лиге, больше забито только у «Барселоны», этот факт очень удивляет, ведь «матрасники» обычно «сушат» игру и забивают мало. Всё благодаря Луису Суаресу, который является вторым лучшим бомбардиром в чемпионате.

«Реал» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 53 балла. В этом сезоне «сливочные» выиграли 16 матчей, пять раз играли вничью и проиграли четыре поединка. «Реал» забил 43 гола и пропустил 20 мячей. Команда Зинедина Зидана неплохо стартовала, но к середине первенства начала показывать неудовлетворительные результаты. Матч против «Атлетико» покажет, готов ли клуб сражаться за чемпионство.

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл всего два матча из последних пяти

«Реал» не проигрывает пять матчей кряду

У «Реала» восемь забитых мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка в мадридском дерби — гол с 46-й по 60-ю минуту за коэффициент 3.00. Также можно поставить на то, что в поединке будет 4-5 забитых мяча за коэффициент 4.50.