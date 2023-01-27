«Аяччо» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (29.01.2023)

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вчера, 10:39

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лиона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.77 Ничейный результат котируется по 3.65, а победа «Аяччо» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Аяччо» набрал четыре очка в последних пяти турах Лиги 1, что не помогло им покинуть зону вылета, в которой клуб находится уже давно. Сейчас в активе команды 15 очков и текущее 18 место, что не устраивает болельщиков, которые хотели бы видеть любимый клуб значительно выше. В прошлом матче «Аяччо» уступил в кубке Франции «Тулузе» (0:2), а ранее получил разгромное поражение от «Монако» в чемпионате (1:7).

«Лион» снова разочаровывает огромное количество своих болельщиков и смог победить только в одной игре из последних пяти в рамках Лиги 1. Команда занимает только девятое место с 25 баллами и от зоны еврокубков ее отделяют целых 12 очков. В предстоящих матчах коллективу очень нужны победы, чтобы исправит ситуацию. В прошлом туре «Лион» обыграл в кубке «Шамери» (3:0), а в чемпионате команда проиграла на своем поле «Страсбуру» (1:2).

Информация для ставок

«Аяччо» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Лион» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Аяччо» проиграл три последних матча «Лиону»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лион» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, хоть «Аяччо» попытается оказать отчаянное сопротивление. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.