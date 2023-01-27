«Аяччо» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (29.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лиона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.77 Ничейный результат котируется по 3.65, а победа «Аяччо» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.7.
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завтра, 19:05
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.
Форма команд
«Аяччо» набрал четыре очка в последних пяти турах Лиги 1, что не помогло им покинуть зону вылета, в которой клуб находится уже давно. Сейчас в активе команды 15 очков и текущее 18 место, что не устраивает болельщиков, которые хотели бы видеть любимый клуб значительно выше. В прошлом матче «Аяччо» уступил в кубке Франции «Тулузе» (0:2), а ранее получил разгромное поражение от «Монако» в чемпионате (1:7).
«Лион» снова разочаровывает огромное количество своих болельщиков и смог победить только в одной игре из последних пяти в рамках Лиги 1. Команда занимает только девятое место с 25 баллами и от зоны еврокубков ее отделяют целых 12 очков. В предстоящих матчах коллективу очень нужны победы, чтобы исправит ситуацию. В прошлом туре «Лион» обыграл в кубке «Шамери» (3:0), а в чемпионате команда проиграла на своем поле «Страсбуру» (1:2).
Информация для ставок
- «Аяччо» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Лион» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Аяччо» проиграл три последних матча «Лиону»
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Лион» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, хоть «Аяччо» попытается оказать отчаянное сопротивление. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.