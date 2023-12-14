«Аякс» — АЕК. Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аякс». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.98. Победа АЕК оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.
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3 : 1
завершен
вчера, 23:00
Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.
Форма команд
«Аякс» провалил групповой этап и после пяти туров набрал всего два очка. Команда занимает последнее место и отстает на два пункта от нынешнего соперника АЕК. Коллектив имеет шансы обойти греческий клуб если сможет в предстоящей встрече победить его с любым счетом. Два последних матча «Аякса» завершились победами на своем поле со «Спартой» (2:1) и на выезде с «Валвейком» (3:2).
АЕК не смог порадовать болельщиков и потерял все шансы на плей-офф Лиги Европы. Команда еще может попасть в Лигу Конференций, но для этого нужна минимум ничьи в Нидерландах. Матч обещает быть очень сложным, ведь обе команды замотивированы на результат. В прошлом туре чемпионата Греции АЕК минимально обыграл «Арис» (1:0), а ранее уступил на своем поле «Брайтону» в Лиге Европы (0:1).
Информация для ставок
- «Аякс» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
- АЕК проиграл только три поединка на выезде из десяти последних во всех турнирах
- «Аякс» выиграл четыре из пяти последних матчей с АЕК
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Аякс» смог выйти на путь побед и имеет отличную статистику личных встреч с АЕК. Предполагаем, что хозяева одержат победу, а сделать на это ставку можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.