«Аякс» — АЕК. Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аякс». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.98. Победа АЕК оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Аякс» провалил групповой этап и после пяти туров набрал всего два очка. Команда занимает последнее место и отстает на два пункта от нынешнего соперника АЕК . Коллектив имеет шансы обойти греческий клуб если сможет в предстоящей встрече победить его с любым счетом. Два последних матча «Аякса» завершились победами на своем поле со «Спартой» (2:1) и на выезде с «Валвейком» (3:2).

АЕК не смог порадовать болельщиков и потерял все шансы на плей-офф Лиги Европы. Команда еще может попасть в Лигу Конференций, но для этого нужна минимум ничьи в Нидерландах. Матч обещает быть очень сложным, ведь обе команды замотивированы на результат. В прошлом туре чемпионата Греции АЕК минимально обыграл «Арис» (1:0), а ранее уступил на своем поле «Брайтону» в Лиге Европы (0:1).

Информация для ставок

«Аякс» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

АЕК проиграл только три поединка на выезде из десяти последних во всех турнирах

проиграл только три поединка на выезде из десяти последних во всех турнирах «Аякс» выиграл четыре из пяти последних матчей с АЕК

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз