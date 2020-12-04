«Оуд-Хеверли» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.12.2020)

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04 декабря 2020, 07:05

В 15-м туре Высшей лиги Бельгии состоится матч между «Оуд-Хеверли» и «Серкль Брюгге». Способны ли хозяева одержать победу?

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Бетсити представлен коэффициент на победу хозяев 2,21. Ничья котируется на отметке 3,84, а победу гостей можно сыграть с котировкой 2,97.

Букмекеры ожидают результативную игру в исполнении обоих клубов. Тотал выставлен на отметке 3,5 мяча. Тотал больше можно сыграть за 2,44, а вот меньше можно сыграть с более низкой котировкой 1,64.

Форма команд

«Оуд-Хеверли» не лучшим образом играет в последних встречах. Только одно очко удалось набрать команде в трех играх. Поражение от «Беерсхота» (2:4), «Антверпена» (2:3) и ничья с «Сент-Трюйденом» (2:2). На текущий момент команда идет на девятой позиции в Высшей лиге.

«Серкль Брюгге» идет на десятом месте в чемпионате и является соседом «Оуд-Хеверли» в турнирной таблице. В двух последних поединках зафиксированы поражения от «Мускрона» (1:2) и «Генка» (1:5).

Слабая игра в обороне мешает команде претендовать на более серьезные результаты в последних встречах.

Информация для ставок

«Оуд-Хеверли» выиграл три из четырех последних домашних матчей

«Серкль Брюгге» проиграл четыре из десяти последних выездных поединков

В пяти последних очных противостояниях команд «Оуд-Хеверли» проиграл только один раз

Прогноз

«Оуд-Хеверли» является домашней командой, которая заметно лучше выступает на своём поле, нежели в гостях. По нашему мнению, хозяева всё-таки ближе к тому, чтобы прервать неудачную для себя серию.

Гости во многом зависимы от своих атакующих действий. Далеко не всегда им удается стабильная игра в обороне. Подстрахуем свой выбор и сыграем победу хозяев с учетом нейтральной форы (0) с коэффициентом 1,76 в букмекерской конторе Бетсити.