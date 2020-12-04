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«Порту» – «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.12.2020)

04 декабря 2020, 06:14
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«Порту» принимает «Тонделу» в девятом туре чемпионата Португалии. Сумеют ли хозяева взять три очка?

Ставки букмекеров

В линиях БК «Порту» является фаворитом противостояния. На их победу представлен коэффициент 1,21, ничья котируется 6,70, а вот победу гостей можно сыграть за 13,50.

Букмекерская контора Фонбет выставила тотал на отметку в 3,5 гола. Это связано с тем, что в матче есть явный фаворит и аутсайдер. Тотал больше можно сыграть за 2,38, а меньше за 1,65.

Форма команд

«Порту» после последней ничьей с «Манчестер Сити» (0:0) сумел гарантировать выход в плей-офф Лиги Чемпионов, закрепившись на второй позиции. Сейчас на время нужно переключаться на чемпионат, так как результаты в нем не идеальные. После восьми сыгранных туров в активе команды шестнадцать набранных очков, и отставание от лидирующего «Спортинга» составляет уже целых шесть зачетных пунктов.

«Тондела» чередует победы с поражениями. На текущий момент команда находится на 14-й позиции. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь одно очко. Необходимо прибавлять как можно быстрее, иначе нужно будет бороться за выживание.

Информация для ставок

  • «Порту» выиграл 5 из 10 последних домашних матчей с разницей в два и более голов
  • «Тондела» 2 из 10 последних выездных поединков проиграла с разницей в два и более мячей
  • Последние 7 встреч между командами завершились победой «Порту»

Прогноз

«Порту» отдал много сил в матче Лиги Чемпионов. «Тондела» идет внизу турнирной таблицы. Команде необходимо стараться, иначе можно опуститься в зону вылета.

Сложно будет хозяевам поля добыть разгромную победу, так как не всё пока идеально в действиях «драконов». Особенно это заметно в поединках, когда соперник всей командой закрывается на своей половине поля.

Играем победу «Тонделы» с учетом форы в +2 мяча за коэффициент 1,86 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.197.5616.09
BetCity 1.19 6.70 16.00
Fonbet 1.20 6.80 14.00
Мелбет 1.18 7.88 16.90
Лига ставок 1.19 6.40 14.00
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rubin kazzzan
rubin kazzzan
04 декабря в 07:00
Порту уж посильнее
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