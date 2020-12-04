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«Спартак» — «Тамбов». Прогноз на матч чемпионата России (05.12.2020)

04 декабря 2020, 06:46
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В 17-м туре РПЛ «Спартак» встречается с «Тамбовом». Увидим ли мы уверенную победу в исполнении хозяев?

Ставки букмекеров

Букмекеры не сомневаются в триумфе «Спартака». Коэффициент на их победу равен 1,17. На текущий момент ничья отмечена котировкой 7,90, а победа гостей — 23,00.

В линии букмекерской конторы Фонбет тотал в этом поединке находится на отметке 2,5 мяча. Меньше можно сыграть с коэффициентом 2,23, а тотал больше за 1,73.

Форма команд

«Спартак» приближается к своей оптимальной игровой форме. На протяжении уже трех игр клуб не знает горечи поражений. Удалось переиграть «Ротор» (2:0) и сыграть вничью с московским «Динамо» (1:1) и «Уралом» (2:2). Благодаря этому «красно-белые» сумели сравняться с лидерами Премьер-Лиги.

«Тамбов» проиграл четыре поединка кряду и находится на 14-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь два очка. В последнем туре команду разгромил еще один аутсайдер в лице «Уфы» (0:4). В трех турах подопечные Сергея Первушина не могут забить гол. Вряд ли им удастся избежать борьбы за выживание в нынешнем сезоне, особенно учитывая серьёзные финансовые проблемы в клубе.

Информация для ставок

  • «Спартак» проиграл только в одном из десяти последних домашних матчей
  • «Тамбов» уступил в 5 из 10 последних выездных противостояний
  • «Спартак» выиграл последний очный матч у «Тамбова» (2:0)

Прогноз

«Тамбов» играет всё хуже в последних встречах. Мало что получается у команды. Есть серьезные проблемы с реализацией шансов у ворот соперника. В обороне не получается играть надежно.

«Спартак» сейчас является фаворитом противостояния, так как в его действиях виден четкий рисунок, который позволяет претендовать на первое место в нынешнем сезоне. Ожидаем, что «красно-белые» сумеют одержать победу с разницей в два и более мячей. Сыграть победу «Спартака» с учетом форы в (-2) мяча можно с коэффициентом 1,94 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.157.9920.70
BetCity 1.05 14.50 32.00
Fonbet 1.18 6.90 16.50
Мелбет 1.07 18.10 27.00
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Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
04 декабря в 08:40
И конечно же хочется услышать мнение болельщиков ТРИУМФАТОРА группового этапа ЛЧ 2020\2021 из Питера, которые тыкают рекордом 1-18 сезона 2002, который случился после сломанной в двух местах голени Парфенова, крестов Титова, сбежавшего сычова при президенстве червиченко - чтож, Боруссия Д чувствую рекорд обновит на след неделе
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
04 декабря в 08:35
фаворит фаворитом, но заранее шапками закидывать не нужно
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 06:50
Спартак должен побеждать если хочет претендовать на что-то
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