«Айнтрахт» — «Штутгарт». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.03.2021)

1614826717

04 марта 2021, 05:58

В 24-м туре Бундеслиги «Штутгарт» приедет в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.89. В случае победы «Штутгарта» зайдет коэффициент 3.95. Ничью можно выбрать за 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.76 на ТБ 3 и 2.07 на ТМ 3. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.45.

Форма команд

«Айнтрахт» проводит отличный отрезок сезона и занимает четвертое место в турнирной таблице. Только в прошлом туре команда прервала свою серию побед из нескольких матчей, проиграв на выезде «Вердеру» (1:2). Однако это не должно сильно повлиять на коллектив, который готов продолжить борьбу за топ-4.

«Штутгарт» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии и чувствует себя достаточно уверенно. Команда идет без поражений уже три матча и не имеет серьезных задач на этот сезон. В прошлом туре «Штутгарт» разгромил «Шальке» (5:1), а немного ранее оказался сильнее «Кельна» (1:0).

Информация для ставок

«Айнтрахт» проиграл всего два матча из десяти во всех турнирах

В пяти последних домашних матчах «Айнтрахт» не пропускал больше одного мяча

Четыре из пяти последних выездных матчей «Штутгарта» закончились тоталом больше 2.5 мячей.

«Айнтрахт» выиграл три из пяти последних матчей против «Штутгарта»

Прогноз

«Айнтрахт» на данный момент нуждается в очках больше «Штутгарта», ведь команда борется за место в Лиге чемпионов. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу команды из Франкфурта с коэффициентом 1.89.