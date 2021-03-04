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«Айнтрахт» — «Штутгарт». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.03.2021)

04 марта 2021, 05:58

В 24-м туре Бундеслиги «Штутгарт» приедет в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.884.04
Лига Ставок 1.83 4.10 3.85
Фонбет Live! 5.80 1.30 9.50
Мелбет 1.78 4.19 4.34
BetBoom 1.89 4.01 3.76

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.89. В случае победы «Штутгарта» зайдет коэффициент 3.95. Ничью можно выбрать за 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.76 на ТБ 3 и 2.07 на ТМ 3. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.45.

Форма команд

«Айнтрахт» проводит отличный отрезок сезона и занимает четвертое место в турнирной таблице. Только в прошлом туре команда прервала свою серию побед из нескольких матчей, проиграв на выезде «Вердеру» (1:2). Однако это не должно сильно повлиять на коллектив, который готов продолжить борьбу за топ-4.

«Штутгарт» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии и чувствует себя достаточно уверенно. Команда идет без поражений уже три матча и не имеет серьезных задач на этот сезон. В прошлом туре «Штутгарт» разгромил «Шальке» (5:1), а немного ранее оказался сильнее «Кельна» (1:0).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» проиграл всего два матча из десяти во всех турнирах
  • В пяти последних домашних матчах «Айнтрахт» не пропускал больше одного мяча
  • Четыре из пяти последних выездных матчей «Штутгарта» закончились тоталом больше 2.5 мячей.
  • «Айнтрахт» выиграл три из пяти последних матчей против «Штутгарта»

Прогноз

«Айнтрахт» на данный момент нуждается в очках больше «Штутгарта», ведь команда борется за место в Лиге чемпионов. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу команды из Франкфурта с коэффициентом 1.89.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.49 2.18 1.75
Лига Ставок 2.80 1.44 2.26 1.65
Мелбет 2.82 1.46
BetBoom 5.02 1.18 2.71 1.48 2.15 1.72
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Все комментарии
shlomo
shlomo
04 марта в 08:47
Айнтрахт не проиграет и ТБ сделают
sv_1969
sv_1969
04 марта в 06:36
Победа хозяев
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