«Айнтрахт» — «Штутгарт». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.03.2021)

В 24-м туре Бундеслиги «Штутгарт» приедет в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.
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1 : 1
завершен
06 марта 2021, 17:30
суббота
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.89. В случае победы «Штутгарта» зайдет коэффициент 3.95. Ничью можно выбрать за 3.7.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.76 на ТБ 3 и 2.07 на ТМ 3. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.45.
Форма команд
«Айнтрахт» проводит отличный отрезок сезона и занимает четвертое место в турнирной таблице. Только в прошлом туре команда прервала свою серию побед из нескольких матчей, проиграв на выезде «Вердеру» (1:2). Однако это не должно сильно повлиять на коллектив, который готов продолжить борьбу за топ-4.
«Штутгарт» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии и чувствует себя достаточно уверенно. Команда идет без поражений уже три матча и не имеет серьезных задач на этот сезон. В прошлом туре «Штутгарт» разгромил «Шальке» (5:1), а немного ранее оказался сильнее «Кельна» (1:0).
Информация для ставок
- «Айнтрахт» проиграл всего два матча из десяти во всех турнирах
- В пяти последних домашних матчах «Айнтрахт» не пропускал больше одного мяча
- Четыре из пяти последних выездных матчей «Штутгарта» закончились тоталом больше 2.5 мячей.
- «Айнтрахт» выиграл три из пяти последних матчей против «Штутгарта»
Прогноз
«Айнтрахт» на данный момент нуждается в очках больше «Штутгарта», ведь команда борется за место в Лиге чемпионов. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу команды из Франкфурта с коэффициентом 1.89.