«Айнтрахт» Франкфурт – «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (10.09.2022)

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сегодня, 11:40

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф несколько дней назад проиграл первый матч в Лиге Чемпионов, чем огорчил болельщиков и руководство. В чемпионате Германии коллектив в последних матчах добивается хороших результатов, но на данный момент занимает только 10 место с восемью баллами. В игре с одним из текущих аутсайдеров Бундеслиги, у хозяев будет шанс реабилитироваться за неудачу в игре со «Спортингом» (0:3). В прошлом туре чемпионата «Айнтрахт» Ф разгромил «РБ Лейпциг» (4:0).

«Вольфсбург» сейчас является одной из худших команд чемпионата и после пяти туров имеет только два очка, что определило команду на предпоследнее место в турнирной таблице. В предстоящей игре с «Айнтрахтом» Ф, коллективу также рассчитывать на победу не приходится, однако навязать борьбу футболисты могут постараться. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились поражениями от «Кельна» (2:4) и «РБ Лейпциг» (0:2).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф уступил в трех последних матчах из последних десяти во всех турнирах

«Вольфсбург» проиграл два последних выездных поединка

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Вольфсбург» выиграл три из пяти выездных матчей с «Айнтрахтом» Ф за последнее время

Прогноз

Несмотря на усталость после матча Лиги Чемпионов, «Айнтрахт» Ф выглядит фаворитом в этой встрече и приложит все усилия для победы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97.