«Айнтрахт» Франкфурт – «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (10.09.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.
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10 сентября 2022, 16:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Айнтрахт» Ф несколько дней назад проиграл первый матч в Лиге Чемпионов, чем огорчил болельщиков и руководство. В чемпионате Германии коллектив в последних матчах добивается хороших результатов, но на данный момент занимает только 10 место с восемью баллами. В игре с одним из текущих аутсайдеров Бундеслиги, у хозяев будет шанс реабилитироваться за неудачу в игре со «Спортингом» (0:3). В прошлом туре чемпионата «Айнтрахт» Ф разгромил «РБ Лейпциг» (4:0).
«Вольфсбург» сейчас является одной из худших команд чемпионата и после пяти туров имеет только два очка, что определило команду на предпоследнее место в турнирной таблице. В предстоящей игре с «Айнтрахтом» Ф, коллективу также рассчитывать на победу не приходится, однако навязать борьбу футболисты могут постараться. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились поражениями от «Кельна» (2:4) и «РБ Лейпциг» (0:2).
Информация для ставок
- «Айнтрахт» Ф уступил в трех последних матчах из последних десяти во всех турнирах
- «Вольфсбург» проиграл два последних выездных поединка
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Вольфсбург» выиграл три из пяти выездных матчей с «Айнтрахтом» Ф за последнее время
Прогноз
Несмотря на усталость после матча Лиги Чемпионов, «Айнтрахт» Ф выглядит фаворитом в этой встрече и приложит все усилия для победы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97.