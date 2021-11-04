«АЗ Алкмар» – «ЧФР Клуж». Прогноз на матч Лиги конференций (04.11.2021)

В матче 4-го тура Лиги конференций встретятся «АЗ Алкмар» и «ЧФР Клуж». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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2 : 0
завершен
04 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки букмекеров
«АЗ Алкмар» в хорошей игровой форме и является фаворитом встречи, так как котировки на данное противостояние даются с абсолютным перевесом в сторону хозяев. Взять победу голландского коллектива с форой (-1) можно по коэффициенту 1.55 в БК Мелбет. Если верите, что победят гости, то порадует коэффициент 8.6. На ничью можно загрузить по коэффициенту 5.
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.77. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) можно взять по коэффициенту 2.02. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.18.
Форма команд
«АЗ Алкмар» в минувшем матче с румынами переиграл их на выезде со счетом (1:0) и уверенно расположился на первом месте в группе. После этого поединка команда также сыграла в национальном чемпионате и смогла обыграть дома «Зволле» (3:2), а также уступила на выезде «Гронингену» (0:2).
«ЧФР Клуж» после обидного домашнего поражения в третьем туре ЛК занимает последнее место в группе, но еще не потерял шансы на выход в плей-офф. В чемпионате Румынии дела идут намного лучше, клуб одержал две сухих домашних победы, сначала (2:0) над «Сепси», а затем (1:0) над «Волунтари».
Информация для ставок
- «АЗ Алкмар» одержал шесть побед в крайних семи матчах
- «ЧФР Клуж» дважды проиграл в последних пяти играх
- Четыре минувших поединка с участием румынского клуба завершились ТМ 2.5
- «АЗ Алкмар» забивает дома минимум один гол в 19 из 20 последних встреч
Прогноз
Яркого, красочного и атакующего футбола ожидать не стоит. Обе команды будут сосредоточены на надежности у своих ворот и, скорее всего, не создадут много голевых моментов. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.02.