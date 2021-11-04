«АЗ Алкмар» – «ЧФР Клуж». Прогноз на матч Лиги конференций (04.11.2021)

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04 ноября 2021, 10:15

В матче 4-го тура Лиги конференций встретятся « АЗ Алкмар» и «ЧФР Клуж». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

« АЗ Алкмар» в хорошей игровой форме и является фаворитом встречи, так как котировки на данное противостояние даются с абсолютным перевесом в сторону хозяев. Взять победу голландского коллектива с форой (-1) можно по коэффициенту 1.55 в БК Мелбет. Если верите, что победят гости, то порадует коэффициент 8.6. На ничью можно загрузить по коэффициенту 5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.77. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) можно взять по коэффициенту 2.02. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

« АЗ Алкмар» в минувшем матче с румынами переиграл их на выезде со счетом (1:0) и уверенно расположился на первом месте в группе. После этого поединка команда также сыграла в национальном чемпионате и смогла обыграть дома «Зволле» (3:2), а также уступила на выезде «Гронингену» (0:2).

«ЧФР Клуж» после обидного домашнего поражения в третьем туре ЛК занимает последнее место в группе, но еще не потерял шансы на выход в плей-офф. В чемпионате Румынии дела идут намного лучше, клуб одержал две сухих домашних победы, сначала (2:0) над «Сепси», а затем (1:0) над «Волунтари».

Информация для ставок

« АЗ Алкмар» одержал шесть побед в крайних семи матчах

Алкмар» одержал шесть побед в крайних семи матчах «ЧФР Клуж» дважды проиграл в последних пяти играх

Четыре минувших поединка с участием румынского клуба завершились ТМ 2.5

« АЗ Алкмар» забивает дома минимум один гол в 19 из 20 последних встреч

Прогноз

Яркого, красочного и атакующего футбола ожидать не стоит. Обе команды будут сосредоточены на надежности у своих ворот и, скорее всего, не создадут много голевых моментов. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.02.