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«АЗ Алкмар» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Конференций (18.05.2023)

вчера, 18:23
АЗ Алкмар

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вест Хэм». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «АЗ Алкмар» оценивается за 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Лига Конференций 2022/2023
АЗ Алкмар
Вест Хэм
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
- : -
18 мая 2023, 22:00
четверг
1 - 2
Первый матч
ВыигрышВыигрышНичьяВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.613.482.75
Pari 2.55 3.45 2.70

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«АЗ Алкмар» не смог добиться положительного результата в первом поединке с «молотобойцами» и теперь возлагает свои надежды на ответную встречу. Команда имеет редкий шанс выйти в финал еврокубка и приложит все усилия, чтобы добиться нужного результата. В чемпионате Нидерландов команда идет на третьем месте и претендует на зону еврокубков. В прошлой встрече «АЗ Алкмар» разгромил «Эммен» (5:1), а ранее в Лиге Конференций уступил на выезде «Вест Хэму» (1:2).

У «Вест Хэма» был очень сложный сезон и какое-то время клуб даже находился в зоне вылета. Сейчас лондонцы практически решили свои проблемы в АПЛ и имеют шанс попасть в Лигу Европы, для чего нужна победа в нынешнем турнире. Преимущество в один мяч очень скользкое, но позволяет гостям выбирать тактику на предстоящую встречу со стороны фаворита. В прошлом матче АПЛ «Вест Хэм» уступил на выезде «Брентфорду» (0:2), а в середине недели переиграл «АЗ Алкмар» (2:1).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «АЗ Алкмар» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Вест Хэм» проиграл три последних выездных поединка
  • Клуб из Нидерландов выиграл семь из десяти последних матчей на своем стадионе

Прогноз

Предполагаем, что матч начнется очень аккуратно и команды будут играть до первой ошибки. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.43 1.97 1.90 1.55 2.54
Pari 1.93 1.87
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:57
В этом матче скорее всего ожидается результативная игра где команда хозяев поля будет стремиться одержать победу. Соответственно что в таком стремлении обе команды забьют и тотал больше 2,5 они смогут преодолеть. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:20
Уже более 7-ми тысяч поклонников Вест Хэма Юнайтед подали заявку на выезд в Северную Голландию на игру с Алкмааром. И скажите большое спасибо почтенные бюргеры города Алкмаар, что сейчас не 70-80-ее годы прошлого века, когда по Европе колесила страшная, во всех смыслах, брутальная хулс-группировка, поддерживающая ВХЮ. Получившая скандальную славу под названием Интер Сити Фирм. Тем не менее, даже в уже отошедшие от футбольного хулиганства времена многотысячная фанатская толпа Вест Хэма способна создать по настоящему домашнюю атмосферу на этой встрече для своей команды. Которая и должна завершиться успешно для англичан, за рабочий коэффициент
Гость
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