«АЗ Алкмар» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Конференций (18.05.2023)

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вчера, 18:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вест Хэм». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа « АЗ Алкмар» оценивается за 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

« АЗ Алкмар» не смог добиться положительного результата в первом поединке с «молотобойцами» и теперь возлагает свои надежды на ответную встречу. Команда имеет редкий шанс выйти в финал еврокубка и приложит все усилия, чтобы добиться нужного результата. В чемпионате Нидерландов команда идет на третьем месте и претендует на зону еврокубков. В прошлой встрече « АЗ Алкмар» разгромил «Эммен» (5:1), а ранее в Лиге Конференций уступил на выезде «Вест Хэму» (1:2).

У «Вест Хэма» был очень сложный сезон и какое-то время клуб даже находился в зоне вылета. Сейчас лондонцы практически решили свои проблемы в АПЛ и имеют шанс попасть в Лигу Европы, для чего нужна победа в нынешнем турнире. Преимущество в один мяч очень скользкое, но позволяет гостям выбирать тактику на предстоящую встречу со стороны фаворита. В прошлом матче АПЛ «Вест Хэм» уступил на выезде «Брентфорду» (0:2), а в середине недели переиграл « АЗ Алкмар» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей « АЗ Алкмар» завершились исходом «обе забьют — нет»

Алкмар» завершились исходом «обе забьют — нет» «Вест Хэм» проиграл три последних выездных поединка

Клуб из Нидерландов выиграл семь из десяти последних матчей на своем стадионе

Прогноз

Предполагаем, что матч начнется очень аккуратно и команды будут играть до первой ошибки. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.