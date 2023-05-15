«АЗ Алкмар» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Конференций (18.05.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вест Хэм». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «АЗ Алкмар» оценивается за 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«АЗ Алкмар» не смог добиться положительного результата в первом поединке с «молотобойцами» и теперь возлагает свои надежды на ответную встречу. Команда имеет редкий шанс выйти в финал еврокубка и приложит все усилия, чтобы добиться нужного результата. В чемпионате Нидерландов команда идет на третьем месте и претендует на зону еврокубков. В прошлой встрече «АЗ Алкмар» разгромил «Эммен» (5:1), а ранее в Лиге Конференций уступил на выезде «Вест Хэму» (1:2).
У «Вест Хэма» был очень сложный сезон и какое-то время клуб даже находился в зоне вылета. Сейчас лондонцы практически решили свои проблемы в АПЛ и имеют шанс попасть в Лигу Европы, для чего нужна победа в нынешнем турнире. Преимущество в один мяч очень скользкое, но позволяет гостям выбирать тактику на предстоящую встречу со стороны фаворита. В прошлом матче АПЛ «Вест Хэм» уступил на выезде «Брентфорду» (0:2), а в середине недели переиграл «АЗ Алкмар» (2:1).
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матчей «АЗ Алкмар» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Вест Хэм» проиграл три последних выездных поединка
- Клуб из Нидерландов выиграл семь из десяти последних матчей на своем стадионе
Прогноз
Предполагаем, что матч начнется очень аккуратно и команды будут играть до первой ошибки. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.