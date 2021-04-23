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«Барнсли» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

вчера, 23:19

В рамках 44-го тура Чемпионшипа в гости к «Барнсли» приедет аутсайдер чемпионата «Ротерхэм». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.693.975.32
Фонбет Live! 1.07 9.00 100.00
Мелбет 1.77 3.80 4.80
BetBoom 1.74 3.50 4.80

Ставки букмекеров

«Барнсли» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается в 1.71. На успех «Ротерхэма» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 4.9, в то время как ничья стоит 3.8.

Тотал больше 2,5 мячей на эту встречу можно взять за 1.98. Коэффициент на ТМ 2,5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.83.

Форма команд

«Ротерхэм» располагается в зоне вылета, команда пытается покинуть последние места в таблице и сохранить себе место в Чемпионшипе за несколько туров до конца сезона. Коллектив не набрал ни одного очка в последних трех турах, что очень настораживает болельщиков. Если клуб хочет сохранить прописку во втором по силе дивизионе страны, в следующих матчах необходимо набирать очки. В последних двух матчах «Ротерхэм» проиграл «Мидлсбро» (1:2) и «Бирмингему» (0:1).

«Барнсли» идет на шестом месте и имеет преимущество над ближайшим преследователем в шесть очков. Коллектив готов бороться за места, ведущие к матчам плей-офф, так как первые два места имеют большой отрыв и практически недосягаемы для соперников. В прошлом туре «Барнсли» обыграл на выезде «Хаддерсфилд» (1:0), а немного ранее уступил «Ковентри Сити» (0:2).

Информация для ставок

  • «Барнсли» выиграл шесть из последних десяти матчей в Чемпионшипе, а «Ротерхэм» только три поединка
  • Шесть из семи выездных матчей «Ротерхэма» закончились тоталом меньше 2,5 мячей
  • «Барнсли» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Ротерхэма» (включая товарищеские поединки)
  • Пять из шести последних встреч между клубами закончились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Барнсли» имеет больше шансов на победу в этом поединке, так как им необходимы очки для продолжения борьбы за плей-офф. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Рединг» — «Суонси Сити».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.54 1.84 2.06 1.43 2.98
Мелбет 1.83 2.08
1XBET 2.53 1.52 1.85 2.06 1.43 2.88
BetBoom 2.42 1.51 1.72 2.02 1.38 2.85
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