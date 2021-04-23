«Барнсли» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

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вчера, 23:19

В рамках 44-го тура Чемпионшипа в гости к «Барнсли» приедет аутсайдер чемпионата «Ротерхэм». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Барнсли» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается в 1.71. На успех «Ротерхэма» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 4.9, в то время как ничья стоит 3.8.

Тотал больше 2,5 мячей на эту встречу можно взять за 1.98. Коэффициент на ТМ 2,5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.83.

Форма команд

«Ротерхэм» располагается в зоне вылета, команда пытается покинуть последние места в таблице и сохранить себе место в Чемпионшипе за несколько туров до конца сезона. Коллектив не набрал ни одного очка в последних трех турах, что очень настораживает болельщиков. Если клуб хочет сохранить прописку во втором по силе дивизионе страны, в следующих матчах необходимо набирать очки. В последних двух матчах «Ротерхэм» проиграл «Мидлсбро» (1:2) и «Бирмингему» (0:1).

«Барнсли» идет на шестом месте и имеет преимущество над ближайшим преследователем в шесть очков. Коллектив готов бороться за места, ведущие к матчам плей-офф, так как первые два места имеют большой отрыв и практически недосягаемы для соперников. В прошлом туре «Барнсли» обыграл на выезде «Хаддерсфилд» (1:0), а немного ранее уступил «Ковентри Сити» (0:2).

Информация для ставок

«Барнсли» выиграл шесть из последних десяти матчей в Чемпионшипе, а «Ротерхэм» только три поединка

Шесть из семи выездных матчей «Ротерхэма» закончились тоталом меньше 2,5 мячей

«Барнсли» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Ротерхэма» (включая товарищеские поединки)

Пять из шести последних встреч между клубами закончились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Барнсли» имеет больше шансов на победу в этом поединке, так как им необходимы очки для продолжения борьбы за плей-офф. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.

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