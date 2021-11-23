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«Барнсли» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.11.2021)

23 ноября 2021, 00:13

«Барнсли» примет «Суонси» в рамках 19-го тура Чемпионшипа в Англии. Поединок запланирован на 24 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Англия. Чемпионшип 2021/2022
Барнсли
Суонси Сити
0 : 2
завершен
24 ноября 2021, 22:45
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.163.332.43
Мелбет 3.15 3.35 2.41
1XBET 3.12 3.36 2.40
BetBoom 3.13 3.23 2.38

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Суонси». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.35, а победа хозяев идёт по коэффициенту 3.05.

Дополнительная ставка — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.78.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Барнсли» расположился на 23-м месте. У команды 11 баллов в активе. Клуб из Англии выиграл два матча, пять раз играл вничью и проиграл в 11 матчах. Всего в нынешнем сезоне «Барнсли» забил 13 мячей и пропустил 29 голов. В последних матчах команда уступила «Фулхэму», а также проиграла «Халлу» и выиграла у «Дерби Каунти».

«Суонси» расположился в этом сезоне на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба 24 балла. Команда выиграла шесть поединков, столько же раз играла вничью и проиграла в шести матчах. Всего у английского коллектива 21 забитый и 23 пропущенных мяча. В последних поединках «Суонси» сыграл вничью с «Блэкпуллом», проиграл «Борнмуту» и выиграл у «Ковентри Сити».

Информация для ставок

  • «Суонси» выиграл два матча из последних пяти
  • «Барнсли» выиграл в одном матче из последних пяти
  • У «Суонси» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75. В Чемпионшипе всегда бывает очень много голов, это особенность чемпионата, этот матч не должен стать исключением из правил, поэтому такая ставка должна сыграть. Фаворитом считаются гости.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.59 1.76 2.15
Мелбет 1.83 2.09
1XBET 1.05 11.70
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Gahi
Gahi
23 ноября в 05:29
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
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