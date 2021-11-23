«Барнсли» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.11.2021)

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23 ноября 2021, 00:13

«Барнсли» примет «Суонси» в рамках 19-го тура Чемпионшипа в Англии. Поединок запланирован на 24 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Суонси». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.35, а победа хозяев идёт по коэффициенту 3.05.

Дополнительная ставка — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.78.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Барнсли» расположился на 23-м месте. У команды 11 баллов в активе. Клуб из Англии выиграл два матча, пять раз играл вничью и проиграл в 11 матчах. Всего в нынешнем сезоне «Барнсли» забил 13 мячей и пропустил 29 голов. В последних матчах команда уступила «Фулхэму», а также проиграла «Халлу» и выиграла у «Дерби Каунти».

«Суонси» расположился в этом сезоне на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба 24 балла. Команда выиграла шесть поединков, столько же раз играла вничью и проиграла в шести матчах. Всего у английского коллектива 21 забитый и 23 пропущенных мяча. В последних поединках «Суонси» сыграл вничью с «Блэкпуллом», проиграл «Борнмуту» и выиграл у «Ковентри Сити».

Информация для ставок

«Суонси» выиграл два матча из последних пяти

«Барнсли» выиграл в одном матче из последних пяти

У «Суонси» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75. В Чемпионшипе всегда бывает очень много голов, это особенность чемпионата, этот матч не должен стать исключением из правил, поэтому такая ставка должна сыграть. Фаворитом считаются гости.