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«Барселона» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.10.2023)

вчера, 18:51
Барселона

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.65. Поверить в успех «Атлетика» можно за 5.2. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.684.115.23
Лига Ставок 1.69 4.10 5.20
Pari 1.65 4.10 5.30

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент больше и составляет 2.1.

Форма команд

«Барселона» стала часто допускать ничейные результаты, что сказалось на месте в турнирной таблице. Подопечные Хави опустились уже на третье место и имеют в своем активе 21 балл, уступая «Реалу» три пункта. В поединке с «Атлетиком» каталонцам придется приложить максимум усилий, чтобы добиться результата, ведь соперник не такой простой. Два последних матча «Барселоны» завершились ничьей с «Гранадой» (2:2) и тяжелой победой над «Порту» в Лиге Чемпионов (1:0).

«Атлетик» Билбао в этом сезона настроен побороться за высокие места и сейчас находится в зоне еврокубков, а именно на пятом месте. Коллектив набрал 17 очков и отстает от лидера на семь очков, а потом в игре с «Барселоной» будет отчаянно отбиваться и искать свои шансы у ворот соперника. В прошлом туре «Атлетик» крупно обыграл «Альмерию» (3:0), а ранее на выезде с тем же счетом уступил «Реалу» Сосьедад (0:3).

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Атлетик» проиграл только три встречи на выезде из десяти последних
  • «Барселона» выиграла у «Атлетика» три последних матча с общим счетом (9:0)

Прогноз

«Барселона» удачно играет с «Атлетиком» в последние годы, и мы предполагаем, что в этот раз она также добьется победы. Поставить на успех хозяев можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.27 1.36 2.13 1.76 1.67 2.28
Лига Ставок 2.13 1.74 1.68 2.21
Pari 2.10 1.75
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 18:56
Что интересно, как бы сильно не играли "баски", против Барселоны у них возникают проблемы практически всегда. И если вспоминать крайние 5-ть встреч "каталонцев" на родной земле, то мы увидим, что в 4-х матчах из 5-ти крайних, команда побеждала соперника. Да, данный матч пройдет не на "Камп Ноу", а на стадионе "Олимпико", но тем не менее, город Барселона в последнее время редко принимает гостей с распростертыми объятиями. Победа каталонской команды прослеживается как никогда.
Гость
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