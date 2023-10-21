«Барселона» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.10.2023)

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вчера, 18:51

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.65. Поверить в успех «Атлетика» можно за 5.2. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 4.1.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент больше и составляет 2.1.

Форма команд

«Барселона» стала часто допускать ничейные результаты, что сказалось на месте в турнирной таблице. Подопечные Хави опустились уже на третье место и имеют в своем активе 21 балл, уступая «Реалу» три пункта. В поединке с «Атлетиком» каталонцам придется приложить максимум усилий, чтобы добиться результата, ведь соперник не такой простой. Два последних матча «Барселоны» завершились ничьей с «Гранадой» (2:2) и тяжелой победой над «Порту» в Лиге Чемпионов (1:0).

«Атлетик» Билбао в этом сезона настроен побороться за высокие места и сейчас находится в зоне еврокубков, а именно на пятом месте. Коллектив набрал 17 очков и отстает от лидера на семь очков, а потом в игре с «Барселоной» будет отчаянно отбиваться и искать свои шансы у ворот соперника. В прошлом туре «Атлетик» крупно обыграл «Альмерию» (3:0), а ранее на выезде с тем же счетом уступил «Реалу» Сосьедад (0:3).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Атлетик» проиграл только три встречи на выезде из десяти последних

«Барселона» выиграла у «Атлетика» три последних матча с общим счетом (9:0)

Прогноз

«Барселона» удачно играет с «Атлетиком» в последние годы, и мы предполагаем, что в этот раз она также добьется победы. Поставить на успех хозяев можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.