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«Барселона» — «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги Европы (10.03.2022)

сегодня, 13:43
Барселона

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.16. В случае победы «Барселоны», зайдет коэффициент 16.5. Ничью можно выбрать по 7.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.177.8516.28
Фонбет 1.17 7.40 17.00
Мелбет 1.18 8.50 19.00
1XBET 1.18 8.50 19.00
BetBoom 1.18 8.00 17.00

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.11. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Галатасарай» неплохо выступил в групповом этапе Лиги Европы и заслужил право сыграть в 1/8 финала с командой, которая впервые за десятилетие оказалась в этом турнире. В чемпионате Турции у коллектива были большие проблемы, и сейчас он занимает только 12 место с 35 очками, однако за последние пять туров проиграл лишь один раз. В прошлом матче «Галатасарай» проиграл на выезде одному из лидеров «Коньяспору» (0:2), а ранее переиграл «Ризеспор» (4:2).

«Барселона» в последние два месяца демонстрирует хорошие результаты и постепенно возвращает свой стиль благодаря работе Хави в клубе. Команда прошла «Наполи» в прошлой стадии Лиги Европы и нацелена на победу в турнире. В чемпионате Испании дела также становятся лучше, ведь каталонцы набрали 48 очков и вышли на третье место, по дополнительным показателям опережая «Атлетико». Два последних поединка «Барселоны» завершились победами в чемпионате над «Эльче» (2:1) и «Атлетиком» из Бильбао (4:0).

Информация для ставок

  • «Барселона» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • «Галатасарай» смог одержать всего одну победу в десяти выездных поединках
  • «Барселона» выиграла три последних встречи с «Галатасараем»

Прогноз

«Барселона» является большим фаворитом и в предстоящем поединке обязана обеспечить себя солидным преимуществом перед выездом в Турцию. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.42 2.26 1.68
Мелбет 2.70 1.44
1XBET 2.70 1.44
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:11
Взглянем на статистику: В последний раз команда Барселона провела домашний поединок с клубом Атлетик Бильбао. Данная встреча прошла с подавляющим доминированием хозяев поля. С нападением у них все очень в порядке.До этого команда Барселона в гостевом поединке сыграла против клуба Наполи. Матч порадовал забитыми мячами. Команды играли без оглядки на свои ворота, что вылилось в 6 забитых мячей.... Хозяева матча, команда Барселона очень уверено отыграла крайние в 4 официальных матчей, одержав победы в них ,в каждом матче Барселона забивала более 1,5 голов, но и пропускала .Где тотал в матчах был более 2,5 В последних матчах команда Галатасарай, показывает более результативные показатели на выезде, чем в родных стенах, В крайних 6 играх, с участием клуба Галатасарай, был показан суммарный тотал 20 мячей, Игры команды Галатасарай радует нас хорошим нападением и реализацией моментов, поэтому можно попробовать взять ТБ 2.5
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:57
«Барселона» разгромит.
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