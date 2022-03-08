«Барселона» — «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги Европы (10.03.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этой встрече букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.16. В случае победы «Барселоны», зайдет коэффициент 16.5. Ничью можно выбрать по 7.8.
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10 марта 2022, 23:00
четверг
Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.11. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.
Форма команд
«Галатасарай» неплохо выступил в групповом этапе Лиги Европы и заслужил право сыграть в 1/8 финала с командой, которая впервые за десятилетие оказалась в этом турнире. В чемпионате Турции у коллектива были большие проблемы, и сейчас он занимает только 12 место с 35 очками, однако за последние пять туров проиграл лишь один раз. В прошлом матче «Галатасарай» проиграл на выезде одному из лидеров «Коньяспору» (0:2), а ранее переиграл «Ризеспор» (4:2).
«Барселона» в последние два месяца демонстрирует хорошие результаты и постепенно возвращает свой стиль благодаря работе Хави в клубе. Команда прошла «Наполи» в прошлой стадии Лиги Европы и нацелена на победу в турнире. В чемпионате Испании дела также становятся лучше, ведь каталонцы набрали 48 очков и вышли на третье место, по дополнительным показателям опережая «Атлетико». Два последних поединка «Барселоны» завершились победами в чемпионате над «Эльче» (2:1) и «Атлетиком» из Бильбао (4:0).
Информация для ставок
- «Барселона» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- «Галатасарай» смог одержать всего одну победу в десяти выездных поединках
- «Барселона» выиграла три последних встречи с «Галатасараем»
Прогноз
«Барселона» является большим фаворитом и в предстоящем поединке обязана обеспечить себя солидным преимуществом перед выездом в Турцию. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.