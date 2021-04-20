«Барселона» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (22.04.2021)

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вчера, 23:15

«Барселона» примет «Хетафе» на стадионе «Камп Ноу» в рамках 31-го тура испанской Примеры.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на этот матч: победа «Барселоны» по коэффициенту 1.23, ничейный исход по 6.20 и тотал забитых мячей больше 2.5 по 1.65.

Форма команд

Несмотря на то, что «Барселона» проиграла «Реалу», команда собралась и смогла выиграть Кубок Испании у «Атлетика». Сейчас клубу предстоит сложная задача — побеждать в каждом матче, чтобы оказывать давление на «Атлетико» и «Реал». У клуба 65 пунктов в активе и 20 побед. Команда пять раз играла вничью и столько же проигрывала.

У «Хетафе» очень сложная неделя. Клуб играл против «Реала» и сыграл вничью, сейчас команде из пригорода Мадрида предстоит сыграть с «Барселоной». В активе команды 31 балл и 15-я строчка в Примере. «Хетафе» выиграл семь поединков, десять раз играл вничью и проиграл 14 матчей. У клуба 22 забитых и 34 пропущенных мяча.

Информация для ставок

У «Барселоны» 14 забитых мячей в последних пяти играх

«Барселона» проиграла лишь раз за последние десять матчей во всех турнирах

«Хетафе» не побеждает шесть игр кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.25. Также стоит присмотреться к ставке на то, что второй гол забьет «Барселона» по 1.42.

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