ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Барселона» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (22.04.2021)

вчера, 23:15

«Барселона» примет «Хетафе» на стадионе «Камп Ноу» в рамках 31-го тура испанской Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.5315.18
Лига Ставок 1.25 6.20 13.00
Фонбет 1.23 6.20 13.50
Мелбет 1.25 6.60 15.00
1XBET 1.25 6.60 15.00
BetBoom 1.27 5.73 14.34

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на этот матч: победа «Барселоны» по коэффициенту 1.23, ничейный исход по 6.20 и тотал забитых мячей больше 2.5 по 1.65.

Форма команд

Несмотря на то, что «Барселона» проиграла «Реалу», команда собралась и смогла выиграть Кубок Испании у «Атлетика». Сейчас клубу предстоит сложная задача — побеждать в каждом матче, чтобы оказывать давление на «Атлетико» и «Реал». У клуба 65 пунктов в активе и 20 побед. Команда пять раз играла вничью и столько же проигрывала.

У «Хетафе» очень сложная неделя. Клуб играл против «Реала» и сыграл вничью, сейчас команде из пригорода Мадрида предстоит сыграть с «Барселоной». В активе команды 31 балл и 15-я строчка в Примере. «Хетафе» выиграл семь поединков, десять раз играл вничью и проиграл 14 матчей. У клуба 22 забитых и 34 пропущенных мяча.

Информация для ставок

  • У «Барселоны» 14 забитых мячей в последних пяти играх
  • «Барселона» проиграла лишь раз за последние десять матчей во всех турнирах
  • «Хетафе» не побеждает шесть игр кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.25. Также стоит присмотреться к ставке на то, что второй гол забьет «Барселона» по 1.42.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.65 1.81 2.08
Лига Ставок 2.29 1.63 1.80 2.02
Мелбет 2.29 1.73
1XBET 3.40 1.27 2.29 1.73 1.75 2.05
BetBoom 3.73 1.30 2.28 1.67 1.79 2.09
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100