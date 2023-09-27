«Барселона» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.09.2023)

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вчера, 10:16

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Выбрать победителем «Севилью» можно по коэффициенту 8.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.67.

Форма команд

«Барселона» потеряла очки в прошлом туре с «Мальоркой» (2:2), но еще остается лидером Ла Лиги с 17 баллами. Тем не менее, клуб может опуститься на 1-2 ступеньки, если прямые конкуренты выиграют свои матчи. В поединке с «Севильей» хозяевам необходимо серьезно отнестись к сопернику, чтобы извлечь максимум баллов. Еще в одной игре «Барселона» на своем поле вырвала победу у «Сельты» (3:2).

«Севилья» понемногу исправляет свое положение в турнирной таблице и не проигрывает уже несколько матчей. Команда занимает лишь 11 место с семью баллами и будет цепляться за очки в каждом матче. «Барселона» в последних играх много пропускает, и гости постараются этим воспользоваться. Два последних поединка «Севилья» разгромила «Альмерию» (5:1) и поделила очки с «Осасуной» (0:0).

Информация для ставок

«Барселона» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Севилья» не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд в основное время

«Барселона» выиграла пять из шести последних матчей у «Севильи» с учетом дополнительного времени

Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Несмотря на статистику личных встреч, предполагаем, что в этот раз обе команды смогут отличиться забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.