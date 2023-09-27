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«Барселона» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.09.2023)

вчера, 10:16
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Выбрать победителем «Севилью» можно по коэффициенту 8.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.355.388.18
Лига Ставок 1.38 5.60 8.00
Pari 1.35 5.40 8.50

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.67.

Форма команд

«Барселона» потеряла очки в прошлом туре с «Мальоркой» (2:2), но еще остается лидером Ла Лиги с 17 баллами. Тем не менее, клуб может опуститься на 1-2 ступеньки, если прямые конкуренты выиграют свои матчи. В поединке с «Севильей» хозяевам необходимо серьезно отнестись к сопернику, чтобы извлечь максимум баллов. Еще в одной игре «Барселона» на своем поле вырвала победу у «Сельты» (3:2).

«Севилья» понемногу исправляет свое положение в турнирной таблице и не проигрывает уже несколько матчей. Команда занимает лишь 11 место с семью баллами и будет цепляться за очки в каждом матче. «Барселона» в последних играх много пропускает, и гости постараются этим воспользоваться. Два последних поединка «Севилья» разгромила «Альмерию» (5:1) и поделила очки с «Осасуной» (0:0).

Информация для ставок

  • «Барселона» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
  • «Севилья» не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд в основное время
  • «Барселона» выиграла пять из шести последних матчей у «Севильи» с учетом дополнительного времени
  • Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Несмотря на статистику личных встреч, предполагаем, что в этот раз обе команды смогут отличиться забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.10 1.23 2.64 1.49 2.08 1.76
Лига Ставок 2.58 1.51 2.06 1.79
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:21
Барселона выиграла у Севильи три последних свидания кряду. И сейчас она выглядит безусловным фаворитом. Тем не менее "нервионцы" постепенно приходят в себя , в четырёх крайних матчах одержали две победы при двух ничьих. И всё-же играть против "сине-гранатовых" они будут исключительно от обороны, а по другому им Барса просто не даст. И тут у "красно-белых" есть некоторые шансы зацепить хотя бы одно очко. Закрываться они умеют, терпеть умеют, тушить скорости умеют. Зачастую соперники встречаясь между собой радуют зрителей относительно результативным футболом. Однако больше трёх голов в девяти крайних рандеву они не забивали. Команды сейчас прибывают в весьма плотном графике и вряд ли это обстоятельство вдохновит из на 90 обоюдоострого скоростного футбола. Что в свою очередь вероятно приведёт к тому, что порог в три забитых мяча оппоненты в очередной раз не переступят.
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