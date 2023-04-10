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«Барселона» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.04.2024)

сегодня, 08:38
Барселона

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.32. Выбрать победителем «Валенсию» можно по коэффициенту 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.296.2110.14
Pari 1.35 5.70 9.30

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.35.

Форма команд

«Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге и за 28 туров пропустила всего девять мячей, что является отличным показателям. «Сине-гранатовые» набрали 71 балл и опережают мадридский «Реал» на 12 пунктов, при этом имея игру в запасе, поэтому вопрос о чемпионе Испании будет практически решен в случае победы в этой игре. Два последних поединка «Барселоны» завершились крупным поражением от «сливочных» в кубке страны (0:4) и победой в чемпионате над «Эльче» (4:0).

«Жирона» показывает средние результаты, но находится в безопасности относительно зоны вылета. Команда набрала 34 балла и располагается на 11 месте, а поэтому рассчитывать на зону еврокубков ей также не приходится. В выездной игре с «Барселоной» гости попытаются показать максимум своих возможностей и даже побороться за очки. В прошлом туре «Жирона» оказалась сильнее «Эспаньола» (2:1), а ранее разошлась миром с «Райо Вальекано» (2:2).

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах при трех поражениях
  • «Жирона» одержала лишь одну победу в восьми последних выездных поединках
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Барселона» выиграла семь из девяти последних матчей с «Жироной» (включая товарищеские)

Прогноз

«Барселона» имеет хорошую статистику личных встреч с «Жироной»» и на своем поле должна переигрывать середняка. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.51 2.08 1.81
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:45
Р.S. "Валенсию" вижу, но промолчу))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:42
Жироне будет сегодня однозначный капец...
Почему?
Реал в целях сохранения боеспособности своих ударников вышел на игру с "Вильярреалом" не в сильнейшем составе и влетел, тем самым "оторвавшись" от Барсы на 12 баллов. Каталонцам естественно хочется стать чемпионами и 3 балла от Жироны практически их сделают недосягаемыми с разрывом от преследователей в 15 очков. (За 10 туров до окончания отбить у Барсы 15 баллов просто нереально...)
Вариант осечки может иметь негативное воздействие на игроков и перерасти в психологический надлом с неизвестными последствиями, поэтому победа каталонцев очень вероятна.
Хотя.... Это футбол... Не удивлюсь и ничейке, которая Жироне ничего не дает))
А вот победа..., она сокращает расстояние с одиннадцатого места (на котором окопались жироновцы) до седьмого (Лига Конференций) на три балла с сухим остатком ещё три очка, а это уже шансы....
По составам.
У Барсы проблемы - Дембеле, Педри, Кристенсен и Йонг гримасничают в лазарете... И если без первых двоих ни шатко ни валко, то отсутствие голландца и датчанина просто ставит в тупик переход каталонцев от обороны в атаку...
У Жироны есть тоже проблемы, но они сводятся, если по значимости, к Эррере, остальные пассажиры...)
В целом всё может вылиться в непредсказуемость, особенно если вспомнить. что Жирона дважды не брезговала Реалом и снимала с него скальп)
Короче, всё нажитое непосильным трудом, на Барсу ставить не будем)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:03
Жирона в этом сезоне выступает очень достойно, команда Серхио играет от атаки, что делают немногие в Примере, но самое главное, что такой футбол приносит результат. В минувшем туре чемпионата красно-белые выиграли ещё одно дерби у Эспаньола 2-1, чем укрепили свое положение в турнирной таблице. Сейчас Жирона 11-ая, с 7-ю очками отрыва от зоны вылета. 2-2 с Райо, 2-3 от Хетафе, 3-2 с Бильбао из последнего четко говорят за атакующий стиль команды, которая редко уходит с поля без забитого мяча.
Гость
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