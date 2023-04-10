«Барселона» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.04.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.32. Выбрать победителем «Валенсию» можно по коэффициенту 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.8.
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сегодня, 22:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.35.
Форма команд
«Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге и за 28 туров пропустила всего девять мячей, что является отличным показателям. «Сине-гранатовые» набрали 71 балл и опережают мадридский «Реал» на 12 пунктов, при этом имея игру в запасе, поэтому вопрос о чемпионе Испании будет практически решен в случае победы в этой игре. Два последних поединка «Барселоны» завершились крупным поражением от «сливочных» в кубке страны (0:4) и победой в чемпионате над «Эльче» (4:0).
«Жирона» показывает средние результаты, но находится в безопасности относительно зоны вылета. Команда набрала 34 балла и располагается на 11 месте, а поэтому рассчитывать на зону еврокубков ей также не приходится. В выездной игре с «Барселоной» гости попытаются показать максимум своих возможностей и даже побороться за очки. В прошлом туре «Жирона» оказалась сильнее «Эспаньола» (2:1), а ранее разошлась миром с «Райо Вальекано» (2:2).
Информация для ставок
- «Барселона» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах при трех поражениях
- «Жирона» одержала лишь одну победу в восьми последних выездных поединках
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Барселона» выиграла семь из девяти последних матчей с «Жироной» (включая товарищеские)
Прогноз
«Барселона» имеет хорошую статистику личных встреч с «Жироной»» и на своем поле должна переигрывать середняка. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.
Почему?
Реал в целях сохранения боеспособности своих ударников вышел на игру с "Вильярреалом" не в сильнейшем составе и влетел, тем самым "оторвавшись" от Барсы на 12 баллов. Каталонцам естественно хочется стать чемпионами и 3 балла от Жироны практически их сделают недосягаемыми с разрывом от преследователей в 15 очков. (За 10 туров до окончания отбить у Барсы 15 баллов просто нереально...)
Вариант осечки может иметь негативное воздействие на игроков и перерасти в психологический надлом с неизвестными последствиями, поэтому победа каталонцев очень вероятна.
Хотя.... Это футбол... Не удивлюсь и ничейке, которая Жироне ничего не дает))
А вот победа..., она сокращает расстояние с одиннадцатого места (на котором окопались жироновцы) до седьмого (Лига Конференций) на три балла с сухим остатком ещё три очка, а это уже шансы....
По составам.
У Барсы проблемы - Дембеле, Педри, Кристенсен и Йонг гримасничают в лазарете... И если без первых двоих ни шатко ни валко, то отсутствие голландца и датчанина просто ставит в тупик переход каталонцев от обороны в атаку...
У Жироны есть тоже проблемы, но они сводятся, если по значимости, к Эррере, остальные пассажиры...)
В целом всё может вылиться в непредсказуемость, особенно если вспомнить. что Жирона дважды не брезговала Реалом и снимала с него скальп)
Короче, всё нажитое непосильным трудом, на Барсу ставить не будем)
Почему?
Реал в целях сохранения боеспособности своих ударников вышел на игру с "Вильярреалом" не в сильнейшем составе и влетел, тем самым "оторвавшись" от Барсы на 12 баллов. Каталонцам естественно хочется стать чемпионами и 3 балла от Жироны практически их сделают недосягаемыми с разрывом от преследователей в 15 очков. (За 10 туров до окончания отбить у Барсы 15 баллов просто нереально...)
Вариант осечки может иметь негативное воздействие на игроков и перерасти в психологический надлом с неизвестными последствиями, поэтому победа каталонцев очень вероятна.
Хотя.... Это футбол... Не удивлюсь и ничейке, которая Жироне ничего не дает))
А вот победа..., она сокращает расстояние с одиннадцатого места (на котором окопались жироновцы) до седьмого (Лига Конференций) на три балла с сухим остатком ещё три очка, а это уже шансы....
По составам.
У Барсы проблемы - Дембеле, Педри, Кристенсен и Йонг гримасничают в лазарете... И если без первых двоих ни шатко ни валко, то отсутствие голландца и датчанина просто ставит в тупик переход каталонцев от обороны в атаку...
У Жироны есть тоже проблемы, но они сводятся, если по значимости, к Эррере, остальные пассажиры...)
В целом всё может вылиться в непредсказуемость, особенно если вспомнить. что Жирона дважды не брезговала Реалом и снимала с него скальп)
Короче, всё нажитое непосильным трудом, на Барсу ставить не будем)