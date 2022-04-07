«Бавария» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (09.04.2022)

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вчера, 12:46

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимаются в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.12. Рискнуть на победу «Аугсбурга» можно по коэффициенту 21, а выбрать в линии ничью предлагают по 10.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 1.89, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 1.97.

Форма команд

«Бавария» провела на днях очень сложный поединок в Лиге Чемпионов, по результатам которого, будет вынуждена отыгрываться в ответном матче. Тем не менее, в чемпионате Германии у коллектива все в порядке и команда лидирует, опережая ближайшего соперника на девять очков, что является большим преимуществом за несколько туров до конца. В прошлом матче Лиги Чемпионов «Бавария» минимально проиграла «Вильярреалу» (0:1), а в чемпионате крупно обыграла «Аугсбург» (4:1).

«Аугсбург» на протяжении всего сезона пребывает в нижней части турнирной таблицы, что морально сказывается на состоянии футболистов. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 13 место с набранными 32 очками и проиграл всего один раз в последних пяти матчах чемпионата. В выездном матче с чемпионом Германии даже ничья будет хорошим результатом для «Аугсбурга». В двух последних матчах «Аугсбург» обыграл «Майнц» (2:1), а ранее крупно обыграл «Вольфсбург» (3:0).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла два матча из последних десяти во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла семь их десяти последних встреч с «Аугсбургом»

Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что коллектив из Мюнхена одержит уверенную победу. Сделать ставку на «Баварию» с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.84.