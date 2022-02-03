«Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (05.02.2022)

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вчера, 15:26

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.42. Рискнуть на победу «РБ Лейпциг» можно по коэффициенту 6.4, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.87.

Форма команд

«Бавария» уверенно лидирует в турнирной таблице Бундеслиги и идет к десятому чемпионству подряд, что стало бы серьезным достижением. Тем не менее, коллективу еще стоит проделать много работы, чтобы достигнуть этой цели, ведь он набрал 49 очков и только на шесть пунктов опережает ближайшего преследователя, а именно «Боруссию» Д. В двух прошлых матчах чемпионата Германии «Бавария» выиграла оба матча на выезде с «Гертой» (4:1) и «Кельном» (4:0).

«РБ Лейпциг» после прихода Доменико Тедеско кажется нашел свою игру и одержал победы в трех последних поединках. Команда занимает шестое место и набрала 31 очко, однако такой результат все еще недостаточен для руководства и болельщиков. В выездном матче против чемпиона Германии шансов у коллектива будет немного, но в футболе все случается и всегда есть место для сенсации. В прошлом матче «РБ Лейпциг» обыграл «Вольфсбург» (2:0), а ранее оказался сильнее «Штутгарта» (2:0).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла девять матчей из десяти последних во всех турнирах

«РБ Лейпциг» забивал в девяти из десяти выездных встречах за последнее время

Четыре из семи последних поединков между клубами завершились ничейным результатом

«Бавария» пропустила на своем поле от «РБ Лейпциг» только в одном из пяти поединков

Прогноз

«Баварии» на данный момент практически нет равных в Бундеслиге и «РБ Лейпциг» ждет очень серьезное испытание. Предполагаем, что гости смогут отличиться в воротах Нойера, однако чемпион Германии все равно одержит уверенную победу. Сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.06 в букмекерской конторе Фонбет.