«Бавария» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (26.02.2023)

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сегодня, 12:48

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.32. Рискнуть на победу «Униона» можно по коэффициенту 9, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.59, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.4.

Форма команд

«Бавария» уверенно играет в Лиге Чемпионов, но в этом календарном году растеряла свое небольшое преимущество в Бундеслиге. Коллектив лидирует с 43 баллами, однако опережает двух конкурентов лишь по дополнительным показателям. В случае победы в матче с «Унионом», чемпион Германии сможет оторваться от одного из них. В прошлой туре «Бавария» проиграла на выезде «Боруссии» М (2:3), а ранее обыграла ПСЖ (1:0).

«Унион» провел два сложных поединка в Лиге Европы, но по их итогам вышел в следующую стадию турнира. В чемпионате команда идет практически без потерь и уступает «Баварии» только в разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлой игре «Унион» Берлин на своем поле обыграл «Аякс» в Лиге Европы (3:1), а ранее в чемпионате не смог сломить сопротивление аутсайдера «Шальке-04» (0:0).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Унион» выиграл шесть из десяти последних поединков на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьей

Четыре из пяти встреч команд за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» очень нуждается в победе над прямым конкурентом и за счет домашнего стадиона имеет больше шансов. Предлагаем сделать ставку на победу мюнхенского клуба с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.