«Бавария» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (26.02.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.32. Рискнуть на победу «Униона» можно по коэффициенту 9, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.3.
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завтра, 19:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.59, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.4.
Форма команд
«Бавария» уверенно играет в Лиге Чемпионов, но в этом календарном году растеряла свое небольшое преимущество в Бундеслиге. Коллектив лидирует с 43 баллами, однако опережает двух конкурентов лишь по дополнительным показателям. В случае победы в матче с «Унионом», чемпион Германии сможет оторваться от одного из них. В прошлой туре «Бавария» проиграла на выезде «Боруссии» М (2:3), а ранее обыграла ПСЖ (1:0).
«Унион» провел два сложных поединка в Лиге Европы, но по их итогам вышел в следующую стадию турнира. В чемпионате команда идет практически без потерь и уступает «Баварии» только в разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлой игре «Унион» Берлин на своем поле обыграл «Аякс» в Лиге Европы (3:1), а ранее в чемпионате не смог сломить сопротивление аутсайдера «Шальке-04» (0:0).
Информация для ставок
- «Бавария» проиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Унион» выиграл шесть из десяти последних поединков на выезде
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьей
- Четыре из пяти встреч команд за последнее время завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Бавария» очень нуждается в победе над прямым конкурентом и за счет домашнего стадиона имеет больше шансов. Предлагаем сделать ставку на победу мюнхенского клуба с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.