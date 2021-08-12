«Базель» – «Уйпешт». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций нас ждет поединок «Базеля» и «Уйпешта». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
Ставки букмекеров
Букмекерские конторы определились с фаворитом на эту встречу. Им является «Базель». Взять победу хозяев можно по коэффициенту 1.3 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы «Уйпешта» зайдет коэффициент 9.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.75.
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.5. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.5.
Форма команд
«Базель» побывал в Венгрии, где в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сразился с «Упештом» и смог добыть волевую победу (2:1). На выходных коллектив проводил игру чемпионата, где дома разгромно обыграл «Серветт» (5:1).
«Уйпешт» расстроен результатом первого поединка, где не удалось удержать победный счет. Поражение (1:2) не добавляет оптимизма, но выезд в Швейцарию – это шанс для коллектива проявить свои лучшие качества.
Информация для ставок
- Победная серия «Базеля» насчитывает шесть поединков
- «Уйпешт» не смог выиграть в трех крайних встречах
- В семи из восьми последних матчах с участием «Базеля» был зафиксирован результат ТБ 2.5
- Восемь последних игр «Уйпешта» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ожидает футбол неплохого качества, ведь встретятся довольно интересные команды. Предлагаем поставить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.5.
Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Войводины» в матче квалификации Лиги конференций с ЛАСКом.