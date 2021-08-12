«Базель» – «Уйпешт». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

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вчера, 10:33

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций нас ждет поединок «Базеля» и «Уйпешта». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы определились с фаворитом на эту встречу. Им является «Базель». Взять победу хозяев можно по коэффициенту 1.3 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы «Уйпешта» зайдет коэффициент 9.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.75.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.5. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.5.

Форма команд

«Базель» побывал в Венгрии, где в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сразился с «Упештом» и смог добыть волевую победу (2:1). На выходных коллектив проводил игру чемпионата, где дома разгромно обыграл «Серветт» (5:1).

«Уйпешт» расстроен результатом первого поединка, где не удалось удержать победный счет. Поражение (1:2) не добавляет оптимизма, но выезд в Швейцарию – это шанс для коллектива проявить свои лучшие качества.

Информация для ставок

Победная серия «Базеля» насчитывает шесть поединков

«Уйпешт» не смог выиграть в трех крайних встречах

В семи из восьми последних матчах с участием «Базеля» был зафиксирован результат ТБ 2.5

2.5 Восемь последних игр «Уйпешта» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает футбол неплохого качества, ведь встретятся довольно интересные команды. Предлагаем поставить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.5.

Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Войводины» в матче квалификации Лиги конференций с ЛАСКом.