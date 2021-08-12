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«Базель» – «Уйпешт». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

вчера, 10:33

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций нас ждет поединок «Базеля» и «Уйпешта». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Базель
Уйпешт
4 : 0
завершен
вчера, 20:30
2 - 1
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.246.2510.48
Фонбет Live! 1.07 11.00 28.00
Мелбет 1.22 6.62 11.40
1XBET 1.20 6.90 11.00
BetBoom 1.24 6.79 9.99

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы определились с фаворитом на эту встречу. Им является «Базель». Взять победу хозяев можно по коэффициенту 1.3 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы «Уйпешта» зайдет коэффициент 9.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.75.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.5. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.5.

Форма команд

«Базель» побывал в Венгрии, где в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сразился с «Упештом» и смог добыть волевую победу (2:1). На выходных коллектив проводил игру чемпионата, где дома разгромно обыграл «Серветт» (5:1).

«Уйпешт» расстроен результатом первого поединка, где не удалось удержать победный счет. Поражение (1:2) не добавляет оптимизма, но выезд в Швейцарию – это шанс для коллектива проявить свои лучшие качества.

Информация для ставок

  • Победная серия «Базеля» насчитывает шесть поединков
  • «Уйпешт» не смог выиграть в трех крайних встречах
  • В семи из восьми последних матчах с участием «Базеля» был зафиксирован результат ТБ 2.5
  • Восемь последних игр «Уйпешта» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает футбол неплохого качества, ведь встретятся довольно интересные команды. Предлагаем поставить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.5.

Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Войводины» в матче квалификации Лиги конференций с ЛАСКом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.60
Мелбет 3.49 1.30
1XBET 2.96 1.39
BetBoom 5.43 1.15 3.01 1.39 2.44 1.56
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Все комментарии
3m75z3vmks6s
3m75z3vmks6s
вчера в 16:27
Футбольный клуб Базель выиграет матч.
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75g2txq349ff
вчера в 13:30
Футбольный клуб Базель одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 12:04
Хозяева выиграют этот матч
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