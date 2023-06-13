Беларусь – Израиль. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (16.06.2023)

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вчера, 11:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Израиль. Команда играет лишь номинально выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа сборной Беларуси оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

Сборная Беларуси не может играть в своей стране и это также влияет на результаты в квалификации. Коллектив занимает последнее место и еще не набирал очков, что также будет тяжело сделать и в игре с Израилем, который претендует на выход из группы. Два последних поединка сборной Беларуси завершились поражениями от команды Румынии (1:2) и Швейцарии (0:5).

Израиль попал в очень сложную ситуацию, где после двух туров набрал лишь один балл и отстает от двух лидеров на пять пунктов. Команде необходимо выигрывать оставшиеся матчи с аутсайдерами, чтобы вовсе не потерять шансы квалифицироваться на Евро 2024. В предстоящей встрече номинальные гости будут играть исключительно на победу, ведь в случае неудачи потеряют реальные шансы на выход. В прошлом туре Израиль проиграл на выезде Швейцарии (0:3), а на своем поле не смог переиграть Косово (1:1).

Информация для ставок

Беларусь проиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей Израиля завершились исходом «обе забьют»

Сборные обменялись двумя победами в последних четырех поединках

Все четыре встречи Беларуси и Израиля завершались с одинаковым счетом (2:1) в пользу одного из коллективов

Прогноз

Предлагаем опереться на статистику и поверить в результативный поединок. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.