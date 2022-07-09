«Арсенал» Дзержинск – «Днепр» Могилев. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (10.07.2022)

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09 июля 2022, 10:27

Ставки букмекеров

Вероятность победы «Арсенала» в этом матче букмекерская контора Лига Ставок оценила по коэффициенту 2.14, присвоив хозяевам статус умеренного фаворита. Ставки на ничью играются по котировке 3.65, а за победу «Днепра» выставлена цена 3.05.

Линия, которую выставил букмекер, также движется в пользу результативного исхода в этой игре. Ставки на ТБ (2,5) можно сыграть по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

В 13-и турах чемпионата Беларуси «Арсенал» одержал только одну победу. Случилось это в позапрошлом туре, когда команда обыграла на домашней арене «Славию».

В предыдущем поединке чемпионата футболисты «Арсенала» зафиксировали восьмое поражение, проиграв в гостях «Белшине» (0:1).

В активе «Днепра» тоже только одна победа, которую команда взяла дома над «Динамо» Брест(2:0). Еще в девяти случаях клуб терпел проигрыши от соперников и трижды делил с ними очки.

В предыдущем туре чемпионата «Днепр» неудачно сыграл дома против «Минска», потерпев крупную неудачу с четырьмя пропущенными голами (2:4).

Информация для ставок

«Арсенал» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 матчей на своем поле

«Днепр» зафиксировал обмен голами в 5 последних гостевых играх лиги

«Арсенал» не побеждал в 7 из 8 домашних матчей Высшей лиги

Прогноз

С учетом нестабильной защиты «Арсенала» и «Днепра», а также последних результатов команд, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.