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«Арсенал» Дзержинск – «Днепр» Могилев. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (10.07.2022)

09 июля 2022, 10:27
Днепр Могилев

Ставки букмекеров

Вероятность победы «Арсенала» в этом матче букмекерская контора Лига Ставок оценила по коэффициенту 2.14, присвоив хозяевам статус умеренного фаворита. Ставки на ничью играются по котировке 3.65, а за победу «Днепра» выставлена цена 3.05.

Беларусь. Высшая лига 2022
Арсенал Дзержинск
Днепр
ВыигрышПроигрышВыигрышПроигрышПроигрыш
1 : 0
завершен
10 июля 2022, 17:00
воскресенье
ПроигрышПроигрышНичьяПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи

Линия, которую выставил букмекер, также движется в пользу результативного исхода в этой игре. Ставки на ТБ(2,5) можно сыграть по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

В 13-и турах чемпионата Беларуси «Арсенал» одержал только одну победу. Случилось это в позапрошлом туре, когда команда обыграла на домашней арене «Славию».

В предыдущем поединке чемпионата футболисты «Арсенала» зафиксировали восьмое поражение, проиграв в гостях «Белшине» (0:1).

В активе «Днепра» тоже только одна победа, которую команда взяла дома над «Динамо» Брест(2:0). Еще в девяти случаях клуб терпел проигрыши от соперников и трижды делил с ними очки.

В предыдущем туре чемпионата «Днепр» неудачно сыграл дома против «Минска», потерпев крупную неудачу с четырьмя пропущенными голами (2:4).

Информация для ставок

  • «Арсенал» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 матчей на своем поле
  • «Днепр» зафиксировал обмен голами в 5 последних гостевых играх лиги
  • «Арсенал» не побеждал в 7 из 8 домашних матчей Высшей лиги

Прогноз

С учетом нестабильной защиты «Арсенала» и «Днепра», а также последних результатов команд, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
mhpz5883nj2d
mhpz5883nj2d
09 июля в 15:47
Фаворит матча Арсенал Дзержинск
g3mkxu86myg9
g3mkxu86myg9
09 июля в 15:46
Победу одержит Арсенал Дзержинск
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 12:01
Скорей всего тб 2,5
Гость
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