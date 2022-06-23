«Арсенал» Дзержинск – «Славия» Мозырь. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (26.06.2022)

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23 июня 2022, 13:52

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на этот матч выглядит так: победа «Арсенала» из Дзержинска играется по коэффициенту 4.10, за ничью выставлена цена 3.50, а победа «Славии» идет по котировке 1.86.

Если рассматривать ставки на голы, то здесь наблюдается полный паритет. Варианты ТМ(2,5) и ТБ (2,5) идут по равным коэффициентам 1.87.

Форма команд

«Арсенал» находится в зоне прямого вылета Высшей лиге. Клуб из Дзержинска еще не побеждал в текущем сезоне чемпионата Беларуси, имея четыре ничьи и семь поражений на счету. Особенно блекло выглядит атака команды, которая за 11 туров организовала только пять голов.

В предыдущем туре лиги «Арсенал» проиграл дома «Шахтеру» из Солигорска (1:2), потерпев пятое фиаско подряд.

«Славия» в последней игре чемпионата одержала пятую победу, обыграв на домашней арене «Минск» (4:2). Таким образом, клуб поднялся на восьмое место рейтинга. Еще два поединка чемпионата гости этой встречи свели к ничейным исходам, допустив четыре поражения от оппонентов.

Информация для ставок

«Арсенал» проиграл 3 прошлых матча на своем поле в лиге

«Славия» одержала 3 победы в 5 выездных матчах чемпионата

«Арсенал» пропускал минимум два гола в 3 последних матчах на своем поле

Прогноз

С учетом плохих результатов «Арсенала», которому не хватает квалификации для успешных выступлений в Высшей лиге, советуем поставить на победу «Славии» по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Лига Ставок.