БАТЭ – «Арсенал» Дзержинск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (15.07.2022)

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14 июля 2022, 10:44

Ставки букмекеров

Эксперты не сомневаются, что БАТЭ победит в этом матче. Ставки с таким условием линии БК Лига Ставок идут по коэффициенту 1.21. В то же время победа «Арсенала» играется по высокой котировке 12.50, а ничья оценивается в 6.20.

Рассмотрев линию голов, понимаем, что аналитики прогнозируют результативный исход этого противостояния. Вариант ТБ (2,5) идет по котировке 1.57, ТМ(2,5) – 2.33.

Форма команд

У БАТЭ две ничьи подряд в чемпионате Беларуси. В этих поединках команда последовательно разделила очки с «Энергетиком» (1:1) и «Минском» (2:2). При этом клуб из Борисова остался во главе турнирной таблицы с преимуществом в один балл над второй позицией.

Отметим, что по итогам пяти домашних поединков Высшей лиги БАТЭ установил следующие показатели успешности: три победы, одна ничья и один проигрыш. Общий счет этих противостояний 9:4.

«Арсенал» неплохо себя проявил в последних турах белорусского первенства. Клубу удалось оформить дебютные победы сезона, которые были зафиксированы в играх со «Славией» (3:2) и «Днепром» (1:0). Между этими матчами клуб из Дзержинска отметился восьмым поражение в лиге – от «Белшины» (0:1).

Информация для ставок

У «Арсенала» нет побед в гостевых матчах лиги – 2 ничьи и 4 поражения

В 6 выездных матчах чемпионата «Арсенал» забил всего один гол

Атака БАТЭ забила 7 голов за 3 предыдущих тура в чемпионате Беларуси

Прогноз