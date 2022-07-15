«Слуцк» — «Динамо» Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (17.07.2022)

Ставки букмекеров
Умеренным фаворитом этого матча эксперты видят «Слуцк». Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.17. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а победа «Динамо» Бреста идет по котировке 3.40.
|
- : -
19 ноября 2022
суббота
Изучив ставки на голы, делаем вывод, что эксперты не ожидают в этой игре высокой результативности. Ставки на ТМ(2,5) играются по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.05.
Форма команд
«Динамо» Брест занимает предпоследнее место турнирной таблицы. В активе клуба только одна победа в текущем сезоне Высшей лиги, при девяти проигрышах и четырех ничейных поединках.
В прошлом туре лиги «Динамо» уступило на домашней арене «Торпедо» (0:1). Атака у хозяев предстоящей игры одна из самых слабых в первенстве – всего девять забитых голов.
«Слуцк» допустил три поражения подряд в чемпионате Беларуси, рухнув н 12-е место в общем зачете. Последнюю неудачу команда зафиксировала на поле «Торпедо» (0:3), а перед этим ей не удалось набрать очки в играх со «Слуцком» (0:2) и БАТЭ (0:4).
Информация для ставок
- В 4 прошлых турах чемпионата «Слуцк» забил всего один гол
- «Динамо» в 8 домашних матчах Высшей лиги забило только шесть голов
- «Динамо» и «Слуцк» сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из прошлых 4 очных матчей
Прогноз
У «Динамо» и «Слуцка» неважно идут дела в атаке. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.