«Слуцк» — «Динамо» Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (17.07.2022)

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15 июля 2022, 12:54

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этого матча эксперты видят «Слуцк». Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.17. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а победа «Динамо» Бреста идет по котировке 3.40.

Изучив ставки на голы, делаем вывод, что эксперты не ожидают в этой игре высокой результативности. Ставки на ТМ(2,5) играются по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

«Динамо» Брест занимает предпоследнее место турнирной таблицы. В активе клуба только одна победа в текущем сезоне Высшей лиги, при девяти проигрышах и четырех ничейных поединках.

В прошлом туре лиги «Динамо» уступило на домашней арене «Торпедо» (0:1). Атака у хозяев предстоящей игры одна из самых слабых в первенстве – всего девять забитых голов.

«Слуцк» допустил три поражения подряд в чемпионате Беларуси, рухнув н 12-е место в общем зачете. Последнюю неудачу команда зафиксировала на поле «Торпедо» (0:3), а перед этим ей не удалось набрать очки в играх со «Слуцком» (0:2) и БАТЭ (0:4).

Информация для ставок

В 4 прошлых турах чемпионата «Слуцк» забил всего один гол

«Динамо» в 8 домашних матчах Высшей лиги забило только шесть голов

«Динамо» и «Слуцк» сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из прошлых 4 очных матчей

Прогноз

У «Динамо» и «Слуцка» неважно идут дела в атаке. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.