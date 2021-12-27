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«Шарлеруа» — «Оуд-Хеверли». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.12.2021)

27 декабря 2021, 16:52

В 21-м туре чемпионата Бельгии нас ждет довольно интересный поединок. «Шарлеруа» ждет в гости «Оуд-Хеверли». Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот матч.

Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Шарлеруа
Оуд-Хеверли
0 : 3
завершен
27 декабря 2021, 20:45
понедельник
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу гостей предлагает коэффициент 4.8, победа «Шарлеруа» идёт по коэффициенту 1.66. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.1.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5 мячей) можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Шарлеруа» идет в зоне плей-офф и пытается набирать очки в каждом матче. Коллектив набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. Коллектив имеет положительную статистику забитых и пропущенных мячей (36:25). В матче с «Оуд-Хеверли» у команды будут хорошие шансы на своем поле побороться за три очка и укрепить свои позиции.

«Оуд-Хеверли» нестабильно проводит сезон и в последних пяти матчах смог набрать только шесть очков. Команда идет в нижней части турнирной таблицы, а именно на 13-м месте с набранными 23 очками, что на четыре балла больше, чем у команды из зоны вылета. Чтобы избежать участи понижения в классе, тренерскому штабу необходимо поработать над обороной и реализацией моментов. В прошлом матче Кубка Бельгии «Оуд-Хеверли» проиграл «Брюгге» (1:4), а немного ранее в чемпионате обыграл «Стандард» (2:1).

Информация для ставок

  • «Оуд-Хеверли» проиграл в четырех из пяти последних поединков в чемпионате
  • «Шарлеруа» одержал всего четыре победы в последних десяти поединках на своем стадионе
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Шарлеруа» выиграл три из четырех последних домашних матчей с «Оуд-Хеверли»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев, «Шарлеруа» сможет добыть важные три очка в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на победу «Шарлеруа» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.66.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.64 1.86 1.98
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