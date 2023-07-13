«Бельграно» — «Сан-Лоренсо». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (16.07.2023)

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сегодня, 12:59

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Сан-Лоренсо», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.45. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Бельграно» находится в радиусе зоны плей-офф, но находится лишь на 10 месте в турнирной таблице Суперлиги. Коллектив имеет в активе 35 баллов и только по дополнительным показателям уступает «Бока Хуниорс». В предстоящей встрече с одним из лидеров чемпионата Аргентины, у хозяев будет не так много шансов, поэтому необходимо показать хорошую реализацию. Два последних матча «Бельграно» завершились ничьей с «Колон» (0:0) и поражением от «Барракас Сентраль» (0:2).

«Сан-Лоренсо» проводит сильный сезон и закономерно располагается топ-3 Суперлиги Аргентины. Команда идет третьей с 43 баллами и на два пункта отстает от ближайшего соперника, что мотивирует футболистов на дальнейшие победы. Впереди гостей ждет непростой поединок, а букмекеры и вовсе отдают предпочтение сопернику. В прошлой игре «Сан-Лоренсо» обыграл «Медельин» в Южноамериканском кубке (1:0), а в чемпионате поделил очки с «Ривер Плейт» (0:0).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей «Сан-Лоренсо» завершились ничейным результатом

«Бельграно» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Сан-Лоренсо» выиграл три из пяти последних поединков у «Бельграно»

Прогноз

Клубы в личных встречах редко забивают друг другу, и мы предполагаем, что и в этом поединке один из них не сможет отличиться голом. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.