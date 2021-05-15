«Беневенто» — «Кротоне». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.05.2021)

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вчера, 20:43

В 37-м туре чемпионата Италии в гости к «Беневенто» приедет «Кротоне».

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам. На победу «Кротоне» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 6.5. Ничейный результат котируется по 4.85, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 1.55.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по 1.5. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, поэтому предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.67. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«Беневенто» находится в зоне вылета, но все еще имеет шансы на спасение, а для этого они обязаны брать три очка с уже вылетевшим в Серию В соперником. Команда Филиппо Индзаги имеет очень неприятную серию без побед, где в последних матчах проиграли «Аталанте» (0:2) и «Кальяри» (1:3). Терять очки больше нельзя, футболисты это прекрасно понимают, поэтому отдадут на поле все силы ради трех очков.

Гости уже смирились со своим вылетом в дивизион рангом ниже и просто доигрывают чемпионат. В прошлом туре смогли обыграть «Верону» (2:1), а туром ранее бесславно проиграли на выезде «Роме» (0:5). Захочет ли команда хлопнуть дверью победой и утащить за собой своего соперника?

Информация для ставок

• «Беневенто» выиграл один матч из последних двадцати, а «Кротоне» одержал две победы в десяти матчах

• «Беневенто» не выигрывает на своем поле уже 11 матчей подряд

• Матч первого круга между командами завершился победой «Кротоне» (4:1)

• Четыре из пяти последних поединков завершились с результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Беневенто» имеет последний шанс на спасение, поэтому с первых минут пойдет в атаку. Ожидаем здесь игру в одни ворота. Рекомендуем сделать ставку на победу «Беневенто» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.