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«Беневенто» — «Торино». Прогноз на матч Серии A (22.01.2021)

20 января 2021, 12:09

«Беневенто» и «Торино» проведут очную встречу 22 января в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч в нашем анонсе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.913.212.73
Fonbet Live! 1.12 6.70 88.00
Мелбет 3.40 3.37 2.28
Лига ставок 3.20 3.35 2.44

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Беневенто» букмекерская компания Фонбет предлагает с коэффициентом 3.05. Ставки на гостевую викторию «Торино» принимаются по котировке 2.69. Ничья в этой игре отмечена в 3.17.

На результативность матча букмекер предложил равноценную линию. Ставки с тоталом меньше 2,5 голов идут за 1.94, больше – 2.00.

Форма команд

Возвращение в элиту итальянского футбола получилось для «Беневенто» вполне успешным. После 18 проведенных туров команда Филиппо Индзаги идет на экваторе турнирной таблицы (11-е место), имея 21 балл на счету.

Правда, в двух последних поединках «ведьмы» очков не набирали. После домашнего поражения в матче с «Аталантой» (1:4) команда уступила в гостях «Кальяри» (1:2). В девяти поединках на своем поле «Беневенто» показал такие результаты: две ничьи, две победы и пять поражений.

«Торино» располагает не самым слабым составом по меркам итальянского чемпионата. Но в этом сезоне клуб из Турина не оправдывает статуса крепкого середняка. Сейчас «быки» возглавляют тройку худших команд Серии A, имея в активе 13 очков.

Дела «Торино» начинают постепенно налаживаться – только одно поражение в пяти прошлых турах. 16 января команда упустила возможность покинуть зону вылета, когда не смогла победить дома «Специю» (0:0).

Информация для ставок

  • Дважды в истории встречались команды – две победы «Торино» 3:0 и 1:0
  • «Беневенто» выиграл только один из пяти прошлых матчей на своем поле – два поражения и две ничьи
  • В активе «Торино» только одна победа в пяти предыдущих выездных встречах
  • В трех последних матчах «Беневенто» сыграли ставки на ОБЗ и ТБ(2,5)

Прогноз

В этом матче сложно отдать предпочтение одной из сторон. Отсутствие очевидного фаворита подтверждают и котировки букмекеров.

«Беневенто» стабильно забивает в этом сезоне, но с защитой у этой команды проблемы есть. «Торино» же пора выбираться из кризиса и агрессивней действовать в атаке. Берем ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.77 в БК Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лацио» — «Парма».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.913.212.73
Fonbet Live! 1.12 6.70 88.00
Мелбет 3.40 3.37 2.28
Лига ставок 3.20 3.35 2.44
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shlomo
shlomo
20 января в 12:11
У Торино легкой прогулки не будет.....
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