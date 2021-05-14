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«Бернли» — «Лидс». Прогноз на матч чемпионата Англии (15.05.2021)

сегодня, 06:27

«Лидс» сыграет на выезде с «Бернли» в рамках 36-го тура Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.163.742.28
BetBoom 3.17 3.67 2.25

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Лидс» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход оценивается в 3.55. Победа «Брайтона» представлена коэффициентом 2.85.

Форма команд

«Бернли» набрал 39 очков и расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. На его счету 10 побед, 9 ничьих и 16 поражений. В этом сезоне команда забила 33 гола и пропустила 47 мячей. У «Бернли» нет повода для беспокойства, ведь клуб уже точно не вылетит из Премьер-Лиги. Последнее время «Бернли» чередует победы с поражениями.

«Лидс» занимает 10-ю строчку в чемпионате с 50 баллами в активе. Команда Марсело Бьелсы выиграла 15 поединков, 5 раз сыграла вничью и проиграла в 15 матчах. На счету «Лидса» 53 забитых и столько же пропущенных мячей. «Лидс» практически не имеет шансов на попадание в еврокубки, но продолжает стабильно набирать очки, крайне редко проигрывая в последние месяцы.

Информация для ставок

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Лидса» или ничейный исход по коэффициенту 1.42. Также стоит присмотреться к ставке «обе команды забьют», по коэффициенту 1.58.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.68 1.78 2.14
BetBoom 3.63 1.31 2.23 1.69 1.76 2.13
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 10:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Бернли»
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