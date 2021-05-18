«Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (19.05.2021)

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сегодня, 00:58

19 мая «Бернли» сыграет против «Ливерпуля» в рамках очередного тура в АПЛ . Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ливерпуль». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.26. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 6.60. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют» за 1.73.

Форма команд

«Бернли» идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 39 пунктов. В последних поединках «Бернли» находится в плохой форме, несмотря на победы, клуб играет в плохой футбол, но команда уже сохранила себе место в Премьер-Лиге на следующий сезон, поэтому ей не о чем беспокоиться.

«Ливерпуль» набрал 63 пункта и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В последних поединках «Ливерпуль» очень хорош. В прошлом матче команда смогла вырвать победу на последних секундах, благодаря голу вратаря Аллисона. Этот мяч стал первым в истории для кипера в истории клуба «Ливерпуль». «Красным» очень нужна победа не только в этом матче, но и в следующем, только так они могут рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов.

Информация для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает семь матчей кряду во всех турнирах

«Бернли» проиграл три матча из последних пяти

«Ливерпуль» забил десять мячей в пяти последних матчах АПЛ

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Ливерпуля» и ТБ 3,5 по коэффициенту 2.24. Также стоит присмотреться к ставке на «точное количество голов в матче — 3» по коэффициенту 3.80.

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