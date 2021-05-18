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«Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (19.05.2021)

сегодня, 00:58

19 мая «Бернли» сыграет против «Ливерпуля» в рамках очередного тура в АПЛ. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.716.441.27
Лига Ставок 10.00 6.80 1.26
1XBET 11.50 7.00 1.27
BetBoom 11.55 6.22 1.27

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ливерпуль». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.26. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 6.60. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют» за 1.73.

Форма команд

«Бернли» идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 39 пунктов. В последних поединках «Бернли» находится в плохой форме, несмотря на победы, клуб играет в плохой футбол, но команда уже сохранила себе место в Премьер-Лиге на следующий сезон, поэтому ей не о чем беспокоиться.

«Ливерпуль» набрал 63 пункта и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В последних поединках «Ливерпуль» очень хорош. В прошлом матче команда смогла вырвать победу на последних секундах, благодаря голу вратаря Аллисона. Этот мяч стал первым в истории для кипера в истории клуба «Ливерпуль». «Красным» очень нужна победа не только в этом матче, но и в следующем, только так они могут рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов.

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» не проигрывает семь матчей кряду во всех турнирах
  • «Бернли» проиграл три матча из последних пяти
  • «Ливерпуль» забил десять мячей в пяти последних матчах АПЛ

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Ливерпуля» и ТБ 3,5 по коэффициенту 2.24. Также стоит присмотреться к ставке на «точное количество голов в матче — 3» по коэффициенту 3.80.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Перт Глори» — «Аделаида Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.56
Лига Ставок 2.55 1.49
1XBET 3.14 1.34
BetBoom 6.65 1.12 3.32 1.35 2.64 1.51
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