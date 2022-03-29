«Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (02.04.2022)

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вчера, 13:42

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити», на победу которого с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.65. Поставить неожиданную на победу «Бернли» можно по коэффициенту 14.5, а взять ничью предлагают по коэффициенту 6.8.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.57. Тотал меньше 2.5 стоит 2.38. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.28.

Форма команд

«Бернли» проиграл три последних встречи в чемпионате Англии и теперь после 27 сыгранных поединков занимает 19 место в турнирной таблице. Команда не смогла поразить ворота и зацепиться за очки в домашних играх с «Лестер Сити» и «Челси» (0:2) и (0:4), а также выездном противостоянии с «Брентфордом» (0:2).

«Манчестер Сити» после двух нулевых ничьих со «Спортингом» в ЛЧ и «Кристал Пэлас» в чемпионате разгромил на выезде «Саутгемптон» со счетом (4:1). После 29 игр коллектив продолжает удерживать первое место в таблице и лишь на один зачетный балл опережать «Ливерпуль».

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Бернли» насчитывает четыре поединка подряд

У «Сити» четыре победы и две ничьих в последних шести играх

Пять минувших очных встречи завершились сухими победами «Манчестер Сити»

Четыре из пяти последних матчей «Бернли» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Манчестер Сити» не имеет права терять очки в игре с соперников такого уровня. Верим, что «горожане» забьют несколько мячей и оформят очередные три очка. Предлагаем поставить на победу «Сити» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.