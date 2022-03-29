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«Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (02.04.2022)

вчера, 13:42
Гвардиола Хосеп

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити», на победу которого с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.65. Поставить неожиданную на победу «Бернли» можно по коэффициенту 14.5, а взять ничью предлагают по коэффициенту 6.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
14.926.911.22
Фонбет 14.00 6.30 1.22
Мелбет 13.50 6.65 1.26
1XBET 13.50 6.65 1.26
BetBoom 15.03 6.81 1.22

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.57. Тотал меньше 2.5 стоит 2.38. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.28.

Форма команд

«Бернли» проиграл три последних встречи в чемпионате Англии и теперь после 27 сыгранных поединков занимает 19 место в турнирной таблице. Команда не смогла поразить ворота и зацепиться за очки в домашних играх с «Лестер Сити» и «Челси» (0:2) и (0:4), а также выездном противостоянии с «Брентфордом» (0:2).

«Манчестер Сити» после двух нулевых ничьих со «Спортингом» в ЛЧ и «Кристал Пэлас» в чемпионате разгромил на выезде «Саутгемптон» со счетом (4:1). После 29 игр коллектив продолжает удерживать первое место в таблице и лишь на один зачетный балл опережать «Ливерпуль».

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Бернли» насчитывает четыре поединка подряд
  • У «Сити» четыре победы и две ничьих в последних шести играх
  • Пять минувших очных встречи завершились сухими победами «Манчестер Сити»
  • Четыре из пяти последних матчей «Бернли» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Манчестер Сити» не имеет права терять очки в игре с соперников такого уровня. Верим, что «горожане» забьют несколько мячей и оформят очередные три очка. Предлагаем поставить на победу «Сити» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.03 1.27 2.47 1.59 1.93 1.95
Фонбет 2.35 1.60
Мелбет 2.45 1.65
1XBET 2.45 1.65
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:36, ред.
Победа команды Манчестер Сити в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 14:51
Ман Сити так же как и их главный конкурент за первое место Ливерпуль в текущем туре встречается с одним из аутсайдеров. И здесь тоже практически всё без вариантов. Даже с учётом того, что Бёрнли играет на своём поле, букмекеры почти единогласно ставят на победу Сити и при этом "в сухую". У Сити впереди сложный отрезок. Матчи в Лиге чемпионов и два матча против Ливерпуля-в чемпионате и в Кубке. Так что даже если Гвардиола даст передышку своим основным игрокам, не думаю, что для Бёрнли это даст хоть какой-то шанс. Просто спокойная победа Сити на классе. В не зависимости от того, какой состав выйдет на игру.
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