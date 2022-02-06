«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Премьер-лиги (08.02.2022).

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вчера, 16:45

8 февраля 2022 года состоится матч «Бёрнли — Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на домашней арене «Бёрнли» в одноименном городе. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч, который состоится в рамках очередного тура Премьер-лиги Великобритании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа хозяев поля в 6.00. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.87.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Бёрнли» выглядит очень плохо. Команда замыкает турнирную таблицу АПЛ и имеет в активе всего 13 баллов. У клуба одна победа, десять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 27 мячей. В последних встречах «Бёрнли» играет неудачно и регулярно теряет драгоценные баллы — ничьи с «Уотфордом» со счетом 0:0 и «Арсеналом» 0:0, а также поражение от «Лидса» 3:1.

«Манчестер Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 38 пунктов. У команды 11 побед, пять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 36 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Манчестер Юнайтед» играет неплохо и активно набирает очки — победа над «Вест Хэмом» со счетом 1:0, а также над «Брентфордом» 1:3 и ничья с «Астон Виллой» 2:2.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл один матч из последних пяти

«Бёрнли» не побеждает вот уже десять игр кряду

«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в последних трех матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.45. «Манчестер Юнайтед» может забить большую часть голов в поединке.