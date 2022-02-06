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«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Премьер-лиги (08.02.2022).

вчера, 16:45

8 февраля 2022 года состоится матч «Бёрнли — Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на домашней арене «Бёрнли» в одноименном городе. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч, который состоится в рамках очередного тура Премьер-лиги Великобритании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.154.121.58
Фонбет 6.10 4.15 1.55
Мелбет 6.05 4.38 1.61
1XBET 6.05 4.38 1.61
BetBoom 6.17 4.28 1.57

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа хозяев поля в 6.00. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.87.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Бёрнли» выглядит очень плохо. Команда замыкает турнирную таблицу АПЛ и имеет в активе всего 13 баллов. У клуба одна победа, десять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 27 мячей. В последних встречах «Бёрнли» играет неудачно и регулярно теряет драгоценные баллы — ничьи с «Уотфордом» со счетом 0:0 и «Арсеналом» 0:0, а также поражение от «Лидса» 3:1.

«Манчестер Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 38 пунктов. У команды 11 побед, пять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 36 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Манчестер Юнайтед» играет неплохо и активно набирает очки — победа над «Вест Хэмом» со счетом 1:0, а также над «Брентфордом» 1:3 и ничья с «Астон Виллой» 2:2.

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» проиграл один матч из последних пяти
  • «Бёрнли» не побеждает вот уже десять игр кряду
  • «Манчестер Юнайтед» забил пять голов в последних трех матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.45. «Манчестер Юнайтед» может забить большую часть голов в поединке.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.44 1.96 1.91 1.56 2.50
Фонбет 2.00 1.80
Мелбет 2.09 1.86
1XBET 2.09 1.86
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:46
Победа команды "Манчестер Юнайтед" и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
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