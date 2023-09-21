«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (23.09.2023)

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вчера, 15:04

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» в данном матче считается большим фаворитом. Поставить на победу гостей в БК Лига Ставок можно по коэффициенту 1.75. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 4.3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.2.

Букмекеры больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.62. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Бернли» под руководством Компани пока не может адаптироваться в АПЛ после нескольких лет отсутствия. Команда занимает предпоследнее место и набрал всего один балл. В предстоящей встрече на своем поле с измотанным встречей Лиги Чемпионов «Манчестер Юнайтед», у хозяев наверняка будут возникать моменты и останется ими воспользоваться. Два последних матча «Бернли» завершились ничьей с «Ноттингем Форест» (1:1) и поражением от «Тоттенхэма» (2:5).

«Манчестер Юнайтед» уже в первом туре провел самый сложный матч в группе Лиги Чемпионов и не смог отобрать очки у «Баварии» (3:4). Несмотря на три забитых мяча «красные дьяволы» выглядели гораздо слабее оппонента и теперь должны реабилитироваться в АПЛ , где занимают лишь 13 место с шестью баллами. В последнем туре чемпионата Англии подопечные Эрика тен Хага также проиграли «Брайтону» (1:3).

Информация для ставок

«Бернли» забивал в семи из десяти последних поединках во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились победами команды из Манчестера

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» выйдет на поле не до конца свежими, но терять очки в матче с аутсайдером никак нельзя. Предлагаем поверить, что гости «выстрадают» минимальную выездную победу, поставить на которую можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.