«Бетис» — «Атлетик». Прогноз на матч Кубка Испании (04.02.2021)

1612283130

сегодня, 19:25

«Бетис» принимает «Атлетик» 4 февраля 2021 года в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

В проход «Бетиса» в полуфинал верят за коэффициентом 1.85, а на проход «Атлетика» рекомендуют ставить по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на то, что в этом поединке будет ничья или победа «Бетиса» за коэффициентом 1.43.

Форма команд

В последнее время «Бетис» демонстрирует очень хороший футбол. Команда чилийского тренера Мануэля Пелегринни хорошо подготовлена физически и умеет вывести соперника из себя. Также на фланге блистает 39-летний Хоакин, капитан и легенда клуба готов показать себя в Кубке Испании, особенно в матче против «Атлетика».

«Атлетик» недавно проиграл «Барселоне» в рамках Примеры, но неплохо выступает в этом сезоне и очень хочет дойти до финала.

Информация для ставок

● «Атлетик» проиграл всего один раз в последних пяти встречах

● В последний раз эти команды играли друг с другом 23 ноября 2020 года, тогда «Атлетик» уничтожил «Бетис» со счетом 4:0

● В последних пяти матчах между этими клубами трижды сильнее был «Атлетик»

Прогноз

Эти команды всегда много забивают в матчах друг против друга, однако сейчас не тот случай. Клубы больше сосредоточены на своей защите, особенно это касается гостей. В этом матче можно поставить на то, что тотал голов в поединке будет меньше 2,5 за коэффициентом 1.75.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас».