«Бетис» —  «Хетафе»: прогноз на матч Примеры (19.02.2021)

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18 февраля 2021, 10:36

«Бетис» в рамках 24-го тура испанской Примеры принимает на своем поле «Хетафе».

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Бетиса» с коэффициентом 2.20. Ничейный исход оценивают в 2.90, а победу «Хетафе» в 4.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Бетис» занимает седьмую строчку в таблице, в активе у клуба 33 пункта. «Бетис» забил 31 гол и пропустил 38 мячей. Это одна из самых веселых и интересных команд Примеры. «Бетис» мечтает о попадании в еврокубки, чего не было со времен Кике Сетьена. Однако для этого необходимо побеждать в каждом матче, именно поэтому триумф «огурцов» в матче с «Хетафе» является ожидаемым результатом встречи. «Бетис» десять раз побеждал и столько же проигрывал в этом сезоне.

«Хетафе» в прошлом сезоне был мощной командой, которая могла бы побороться даже с топовыми клубами. Сейчас клуб из Мадрида находится на 14-й строчке в таблице и имеет в активе всего 24 пункта. Это далеко не лучший сезон в исполнении «Хетафе». Команда забила 17 мячей и пропустила 29 голов, в нынешнем сезоне у «Хетафе» всего шесть побед в чемпионате.

Информация для ставок

● «Хетафе» не может победить вот уже пять матчей кряду

● «Бетис» выиграл три матча из последних пяти

● У «Бетиса» 15 забитых и 15 пропущенных на домашнем стадионе

Прогноз

Актуальной ставкой на этот поединок будет «обе забьют» с коэффициентом 1.95. Оба клуба знают, как забивать, матчи с участием «Бетиса» редко проходят без забитых мячей, именно поэтому эта команда стала большой радостью для людей, которые любят результативный футбол.