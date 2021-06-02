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«Блумфонтейн Селтик» — «Мамелоди Сандаунс». Прогноз на матч чемпионата ЮАР (02.06.2021)

сегодня, 07:26

«Блумфонтейн Селтик» сыграет на своем поле с «Мамелоди Сандаунс» в 24-м туре Премьер-лиги ЮАР. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 3.70 3.20 2.00
Мелбет 3.82 2.95 2.10
1XBET 3.96 2.97 2.05
BetBoom 3.60 3.20 2.00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Мамелоди Сандаунс» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.82. Победа «Селтика» оценивается в 5.00, ничейный исход представлен коэффициентом 2.85.

Форма команд

«Селтик» набрал 31 балл и находится на 10-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 6 побед, 13 ничьих и 9 поражений. Команда забила 29 голов и пропустила 32 мяча в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. «Селтик» практически не побеждает в последних матчах, но и крайне редко проигрывает.

«Мамелоди Сандаунс» является лидером чемпионата с 61 набранным баллом. На счету команды 17 побед, 10 ничьих и 1 поражение. В текущем розыгрыше Премьер-Лиги клуб забил 44 гола и пропустил 14 мячей. «Сандаунс» находится в отличной форме и очень редко теряет очки.

Информация для ставок

  • «Мамелоди Сандаунс» забил девять мячей в пяти последних матчах
  • «Блумфонтейн Селтик» не проигрывает три матча кряду
  • «Сандаунс» не проигрывает три матча кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — количество забитых мячей в матче — 2-3, по коэффициенту 1.94. Также можно сделать ставку на победу «Селтика» хотя бы в одном из таймов по коэффициенту 2.9.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.51 2.60
1XBET 1.53 2.54
BetBoom 1.83 1.87 1.46 2.52
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 11:28
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Блумфонтейн Селтик»
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