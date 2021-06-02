«Блумфонтейн Селтик» — «Мамелоди Сандаунс». Прогноз на матч чемпионата ЮАР (02.06.2021)

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сегодня, 07:26

«Блумфонтейн Селтик» сыграет на своем поле с «Мамелоди Сандаунс» в 24-м туре Премьер-лиги ЮАР . Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Мамелоди Сандаунс» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.82. Победа «Селтика» оценивается в 5.00, ничейный исход представлен коэффициентом 2.85.

Форма команд

«Селтик» набрал 31 балл и находится на 10-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 6 побед, 13 ничьих и 9 поражений. Команда забила 29 голов и пропустила 32 мяча в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. «Селтик» практически не побеждает в последних матчах, но и крайне редко проигрывает.

«Мамелоди Сандаунс» является лидером чемпионата с 61 набранным баллом. На счету команды 17 побед, 10 ничьих и 1 поражение. В текущем розыгрыше Премьер-Лиги клуб забил 44 гола и пропустил 14 мячей. «Сандаунс» находится в отличной форме и очень редко теряет очки.

Информация для ставок

«Мамелоди Сандаунс» забил девять мячей в пяти последних матчах

«Блумфонтейн Селтик» не проигрывает три матча кряду

«Сандаунс» не проигрывает три матча кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — количество забитых мячей в матче — 2-3, по коэффициенту 1.94. Также можно сделать ставку на победу «Селтика» хотя бы в одном из таймов по коэффициенту 2.9.

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