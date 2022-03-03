«Бохум» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Бундеслиги (05.03.2022)

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вчера, 12:31

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу хозяев предлагает коэффициент 1.82, в то время как победа «Гройтер Фюрт» котируется по коэффициенту 4.4. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.6.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.94 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.86).

Форма команд

«Гройтер Фюрт» старается зацепиться за место в Бундеслиге на следующий сезон, однако на данный момент клуб остается на самом дне турнирной таблицы. Коллектив набрал 14 очков и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. В матче с еще одним новичком элитного дивизиона Германии у футболистов будут шансы побороться за очки и сократить отставание. В прошлом матче «Гройтер Фюрт» сыграл вничью с «Кельном» (1:1), а ранее крупно проиграл «Баварии» (1:4).

«Бохум» выиграл только один матч из пяти последних поединков и располагается не так далеко от зоны вылета, куда команда всеми силами стремится не попасть. Перед стартом очередного тура коллектив расположился на 11 месте с 29 очками и опережает «красную зону» на шесть пунктов. Поединок с последней командой таблицы даст хорошую возможность набрать максимум очков и укрепить свое положение. Два последних поединка для «Бохума» завершились минимальным поражением от «РБ Лейпцига» (1:1) и ничьей со «Штутгартом» (1:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Гройтер Фюрта» завершились исходом «обе забьют»

«Гройтер Фюрт» проиграл девять из десяти последних выездных матчей

«Бохум» выиграл две последние игры у «Гройтер Фюрт»

«Бохум» одержал три победы в последних десяти поединках

Прогноз

Оба коллектива находятся не в лучшей ситуации в чемпионате, поэтому предстоящий поединок начнут аккуратно. Предполагаем, что команды не будут рисковать и в матче будет забито не более двух мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Фонбет.