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«Бохум» — «Вюрцбургер Кикерс». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (27.02.2021)

сегодня, 11:30

В 23-м туре Второй Бундеслиги «Вюрцбургер Кикерс» приедет в гости к «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.785.84
Fonbet 1.65 3.75 5.50
Мелбет 1.71 3.64 5.35
Лига ставок 1.64 3.70 5.40
Pin-up 1.66 3.75 5.70
BetBoom 1.66 3.75 5.70

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.63. На победу «Вюрцбургера» предлагается коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать за 3.9.

Форма команд

«Вюрцбургер» является абсолютным аутсайдером чемпионата. В прошлом туре «Вюрцбургер» сенсационно победил дома «Гамбург» (3:2).

«Бохум» является одним из лидеров чемпионата, но за последнее время команда потеряла стабильность и иногда допускает поражения. В последних двух встречах «Бохум» потерпел два поражения.

Информация для ставок

  • «Вюрцбургер» проиграл восемь из девяти матчей на выезде во Второй Бундеслиге.
  • «Бохум» выиграл семь из девяти домашних матчей.
  • «Бохум» выиграл две из трех встреч против «Вюрцбургера».

Прогноз

Фаворитом в этой встрече принято считать хозяев. Сделать ставку на «Бохум» с форой -1.0 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.01.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Севилья» — «Барселона».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.785.84
Fonbet 1.65 3.75 5.50
Мелбет 1.71 3.64 5.35
Лига ставок 1.64 3.70 5.40
Pin-up 1.66 3.75 5.70
BetBoom 1.66 3.75 5.70
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:36
Тб думаю будет
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