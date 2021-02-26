«Бохум» — «Вюрцбургер Кикерс». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (27.02.2021)

В 23-м туре Второй Бундеслиги «Вюрцбургер Кикерс» приедет в гости к «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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завтра, 15:00
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.63. На победу «Вюрцбургера» предлагается коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать за 3.9.
Форма команд
«Вюрцбургер» является абсолютным аутсайдером чемпионата. В прошлом туре «Вюрцбургер» сенсационно победил дома «Гамбург» (3:2).
«Бохум» является одним из лидеров чемпионата, но за последнее время команда потеряла стабильность и иногда допускает поражения. В последних двух встречах «Бохум» потерпел два поражения.
Информация для ставок
- «Вюрцбургер» проиграл восемь из девяти матчей на выезде во Второй Бундеслиге.
- «Бохум» выиграл семь из девяти домашних матчей.
- «Бохум» выиграл две из трех встреч против «Вюрцбургера».
Прогноз
Фаворитом в этой встрече принято считать хозяев. Сделать ставку на «Бохум» с форой -1.0 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.01.
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