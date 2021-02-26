«Бохум» — «Вюрцбургер Кикерс». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (27.02.2021)

1614328206

сегодня, 11:30

В 23-м туре Второй Бундеслиги «Вюрцбургер Кикерс» приедет в гости к «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.63. На победу «Вюрцбургера» предлагается коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать за 3.9.

Форма команд

«Вюрцбургер» является абсолютным аутсайдером чемпионата. В прошлом туре «Вюрцбургер» сенсационно победил дома «Гамбург» (3:2).

«Бохум» является одним из лидеров чемпионата, но за последнее время команда потеряла стабильность и иногда допускает поражения. В последних двух встречах «Бохум» потерпел два поражения.

Информация для ставок

«Вюрцбургер» проиграл восемь из девяти матчей на выезде во Второй Бундеслиге.

«Бохум» выиграл семь из девяти домашних матчей.

«Бохум» выиграл две из трех встреч против «Вюрцбургера».

Прогноз

Фаворитом в этой встрече принято считать хозяев. Сделать ставку на «Бохум» с форой -1.0 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.01.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Севилья» — «Барселона».