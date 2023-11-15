Болгария – Венгрия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (16.11.2023)

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вчера, 21:00

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73. В случае победы Болгарии зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 2.18 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Болгария является худшей сборной в своей группе и еще не выиграл ни одного поединка. Команда набрала только два балла и отстает даже от Литвы на четыре пункта. В домашней встрече с Венгрией рассчитывать на успех хозяевам также не приходится. В прошлой игре сборная Болгарии проиграла на выезде Албании (0:2), а ранее уступила Литве (0:2).

Сборная Венгрии борется с Сербией за первое место в группе и пока превосходит своего оппонента на один балл. Команда встречается с аутсайдером группы на его стадионе и не имеет права терять очки, если хочет выиграть квалификацию. Два последних матча отбора сборной Венгрии завершились ничьей с Литвой (2:2) и победой над Сербией (2:1).

Информация для ставок

Болгария проиграла четыре последних матча подряд

Венгрия не проигрывает уже 10 последних поединков во всех турнирах

Болгария проиграла два последних матча Венгрии

Четыре из шести матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Фаворитом этого матча является Венгрия, которая не хочет отдавать лидерство Сербии. Предполагаем, что гости найдут в себе силы забить несколько мячей в ворота своего соперника и добьются успеха. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73.