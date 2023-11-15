Болгария – Венгрия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (16.11.2023)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73. В случае победы Болгарии зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.
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сегодня, 20:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.18 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.
Форма команд
Болгария является худшей сборной в своей группе и еще не выиграл ни одного поединка. Команда набрала только два балла и отстает даже от Литвы на четыре пункта. В домашней встрече с Венгрией рассчитывать на успех хозяевам также не приходится. В прошлой игре сборная Болгарии проиграла на выезде Албании (0:2), а ранее уступила Литве (0:2).
Сборная Венгрии борется с Сербией за первое место в группе и пока превосходит своего оппонента на один балл. Команда встречается с аутсайдером группы на его стадионе и не имеет права терять очки, если хочет выиграть квалификацию. Два последних матча отбора сборной Венгрии завершились ничьей с Литвой (2:2) и победой над Сербией (2:1).
Информация для ставок
- Болгария проиграла четыре последних матча подряд
- Венгрия не проигрывает уже 10 последних поединков во всех турнирах
- Болгария проиграла два последних матча Венгрии
- Четыре из шести матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Фаворитом этого матча является Венгрия, которая не хочет отдавать лидерство Сербии. Предполагаем, что гости найдут в себе силы забить несколько мячей в ворота своего соперника и добьются успеха. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73.