«Болтон» — «Барнсли».  Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (10.08.2021)

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10 августа 2021, 15:07

10 августа 2021 года «Болтон» примет «Барнсли» в рамках очередного этапа Кубка Английской Лиги по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Барнсли». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.07. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу хозяев по 3.30.

Форма команд

«Болтон» провел отличную предсезонную подготовку. Команда показала хороший уровень игры и демонстрирует красивый футбол. Клуб регулярно забивает и мало пропускает. В последних товарищеских матчах «Болтон» ни разу не проиграл, а также порадовал болельщиков победами.

«Барнсли» играет не самым лучшим образом. Команда стартовала в Чемпионшипе с ничейного исхода. В товарищеских матчах команда также не могла похвастаться хорошим уровнем игры. В товарищеском поединке клуб уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:4.

Информация для ставок

● «Барнсли» выиграл три матча из последних пяти

● «Болтон» не проигрывает десять игр подряд

● «Барнсли» пропустил шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что дальше пройдет «Болтон» по коэффициенту 2.25.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча квалификации Лиги Европы.