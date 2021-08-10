«Болтон» — «Барнсли».  Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (10.08.2021)

10 августа 2021 года «Болтон» примет «Барнсли» в рамках очередного этапа Кубка Английской Лиги по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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0 : 0
5 : 4 по пенальти
10 августа 2021, 22:00
вторник
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Барнсли». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.07. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу хозяев по 3.30.
Форма команд
«Болтон» провел отличную предсезонную подготовку. Команда показала хороший уровень игры и демонстрирует красивый футбол. Клуб регулярно забивает и мало пропускает. В последних товарищеских матчах «Болтон» ни разу не проиграл, а также порадовал болельщиков победами.
«Барнсли» играет не самым лучшим образом. Команда стартовала в Чемпионшипе с ничейного исхода. В товарищеских матчах команда также не могла похвастаться хорошим уровнем игры. В товарищеском поединке клуб уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:4.
Информация для ставок
● «Барнсли» выиграл три матча из последних пяти
● «Болтон» не проигрывает десять игр подряд
● «Барнсли» пропустил шесть мячей в пяти последних матчах
Прогноз
В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что дальше пройдет «Болтон» по коэффициенту 2.25.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча квалификации Лиги Европы.