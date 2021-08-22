ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Лига 1 2021/2022

«Бордо» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (22.08.2021)

вчера, 10:01

В третьем туре чемпионата Франции пройдет матч между «Бордо» и «Анже». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 22 августа 2021 года на стадионе «Стад-де-Бордо».

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити не определили фаворита в данной встрече. Ставки на победу «Бордо» можно разместить по коэффициенту 2.86, ничья идёт по коэффициенту 3.44, а победа «Анже» доступна по коэффициенту 2.65.

Что касается голов, то здесь небольшое преимущество в линии на стороне низового формата поединка. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.78, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

Проведя два поединка в новом сезоне Лиги 1, футболистам «Бордо» удалось заработать один зачетный пункт. В первом туре чемпионата «жирондинцы» без особого сопротивления проиграли на своем поле «Клермону» (0:2). Гостевой матч против «Марселя» тоже ничего хорошего «Бордо» не сулил. Но даже уступая сопернику со счетом 0:2, гостям удалось уйти от поражения благодаря двум голам после перерыва – ничья 2:2.

«Анже» неожиданно для многих обосновался в группе лидеров с максимальными результатами после двух проведенных туров в Лиге 1. Сначала «черно-белые» обыграли на выезде «Страсбур» (2:0), а затем им удалось разгромить на домашней арене «Лион» с тремя забитыми голами и удалением в составе соперника (3:0).

Информация для ставок

  • «Бордо» проиграл 5 из 6 прошлых домашних матчей в Лиге 1
  • В 3 из 4 предыдущих встреч соперников на поле «Бордо» прошла ставка ТМ(2,5)
  • «Анже» не уступал «Бордо» в 3 из 4 последних гостевых поединков

Прогноз

«Анже» ударно начал чемпионат, взяв шесть очков в играх с неплохими соперниками. «Бордо» удался подвиг в гостях у «Марселя», но вопросы к игре «жирондинцев» продолжают оставаться. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Анже» по форе (0), которая в линии БК Бетсити доступна по коэффициенту 1.89.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча с участием «Баварии».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.63 1.74 2.21
Мелбет 1.71 2.19
1XBET 2.99 1.41
BetBoom 2.11 1.74 1.61 2.34 1.31 3.48
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии24
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
Все комментарии
wet4emvkp8nb
wet4emvkp8nb
вчера в 16:10
Футбольный клуб Анже выиграет матч.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 10:57
Игра на три результата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100