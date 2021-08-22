«Бордо» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (22.08.2021)

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вчера, 10:01

В третьем туре чемпионата Франции пройдет матч между «Бордо» и «Анже». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 22 августа 2021 года на стадионе «Стад-де-Бордо».

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити не определили фаворита в данной встрече. Ставки на победу «Бордо» можно разместить по коэффициенту 2.86, ничья идёт по коэффициенту 3.44, а победа «Анже» доступна по коэффициенту 2.65.

Что касается голов, то здесь небольшое преимущество в линии на стороне низового формата поединка. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.78, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

Проведя два поединка в новом сезоне Лиги 1, футболистам «Бордо» удалось заработать один зачетный пункт. В первом туре чемпионата «жирондинцы» без особого сопротивления проиграли на своем поле «Клермону» (0:2). Гостевой матч против «Марселя» тоже ничего хорошего «Бордо» не сулил. Но даже уступая сопернику со счетом 0:2, гостям удалось уйти от поражения благодаря двум голам после перерыва – ничья 2:2.

«Анже» неожиданно для многих обосновался в группе лидеров с максимальными результатами после двух проведенных туров в Лиге 1. Сначала «черно-белые» обыграли на выезде «Страсбур» (2:0), а затем им удалось разгромить на домашней арене «Лион» с тремя забитыми голами и удалением в составе соперника (3:0).

Информация для ставок

«Бордо» проиграл 5 из 6 прошлых домашних матчей в Лиге 1

В 3 из 4 предыдущих встреч соперников на поле «Бордо» прошла ставка ТМ(2,5)

«Анже» не уступал «Бордо» в 3 из 4 последних гостевых поединков

Прогноз

«Анже» ударно начал чемпионат, взяв шесть очков в играх с неплохими соперниками. «Бордо» удался подвиг в гостях у «Марселя», но вопросы к игре «жирондинцев» продолжают оставаться. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Анже» по форе (0), которая в линии БК Бетсити доступна по коэффициенту 1.89.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча с участием «Баварии».