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«Боруссия» Д — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (22.01.2023)

вчера, 13:29
Аугсбург

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.32. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 8.5. Ничью можно выбрать по 5.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.355.938.41
Лига Ставок 1.41 5.40 7.00
Мелбет 1.41 5.60 7.90

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Боруссия» Д провалила конечный отрезок первой половины сезона и по его итогам опустилась на шестое место в турнирной таблице. В активе «шмелей» 25 очков и отставание от лидера в 10 пунктов, при этом на одну сыгранную игру меньше. В предстоящем поединке против команды ниже классом болельщики ожидают исключительно победы. Два последних товарищеских поединка «Боруссии» Д завершились разгромами «Базеля» (6:0) и «Фортуны» (5:1).

«Аугсбург» ничем не отличился в нынешнем сезоне, а последние матчи команды только разочаровывают поклонников. Коллектив находится на низком 14 месте с 15 баллами, а от зоны вылета их отделяет всего один балл. В предстоящем матче даже ничья стала бы очень хорошим результатом для гостей. В прошлой товарищеской игре «Аугсбург» минимально одолел «Вольфсбург» (1:0), а ранее проиграл «Ференцварошу» (0:2).

Информация для ставок

  • «Боруссия» Д проиграла четыре матча из десяти последних при шести победах
  • Семь из десяти последних матчей «Аугсбурга» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Боруссия» Д выиграла три из пяти последних встреч с «Аугсбургом»
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Д играет на своем поле и обязана обыгрывать команду из низов турнирной таблицы, чтобы исправить неприятную для себя ситуацию. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.42 2.44 1.61
Лига Ставок 2.75 1.44 2.18 1.66
Мелбет 2.73 1.41
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:45
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
Гость
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