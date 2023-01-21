«Боруссия» Д — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (22.01.2023)

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вчера, 13:29

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.32. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 8.5. Ничью можно выбрать по 5.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Боруссия» Д провалила конечный отрезок первой половины сезона и по его итогам опустилась на шестое место в турнирной таблице. В активе «шмелей» 25 очков и отставание от лидера в 10 пунктов, при этом на одну сыгранную игру меньше. В предстоящем поединке против команды ниже классом болельщики ожидают исключительно победы. Два последних товарищеских поединка «Боруссии» Д завершились разгромами «Базеля» (6:0) и «Фортуны» (5:1).

«Аугсбург» ничем не отличился в нынешнем сезоне, а последние матчи команды только разочаровывают поклонников. Коллектив находится на низком 14 месте с 15 баллами, а от зоны вылета их отделяет всего один балл. В предстоящем матче даже ничья стала бы очень хорошим результатом для гостей. В прошлой товарищеской игре «Аугсбург» минимально одолел «Вольфсбург» (1:0), а ранее проиграл «Ференцварошу» (0:2).

Информация для ставок

«Боруссия» Д проиграла четыре матча из десяти последних при шести победах

Семь из десяти последних матчей «Аугсбурга» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Боруссия» Д выиграла три из пяти последних встреч с «Аугсбургом»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Д играет на своем поле и обязана обыгрывать команду из низов турнирной таблицы, чтобы исправить неприятную для себя ситуацию. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.